Profil Pemain Timnas Filipina Oliver Bias yang Dikabarkan Gabung Persija, Jebolan Akademi RB Leipzig

TRIBUNNEWS.COM - Simak profil pemain yang dikabarkan akan mengisi slot ASEAN pemain asing Persija Jakarta.

Legiun Timnas Filipina, Oliver Bias kini dikait-kaitkan akan segera merapat ke skuad Macan Kemayoran.

Rumor ini bermula dari cuitan akun Twitter @luisjamiltan pada Minggu (16/7/2023) lalu.

Ia mencuitkan nama Oliver Bias akan segera merapat ke Persija Jakarta.

Selain itu, dijelaskan juga Oliver Bias merupakan pemain angkatan yang sama dengan Rizky Ridho dan Witan Sulaeman.

Jika rumor tersebut benar terjadi, akun @luisjamiltan merasa akan menjadi kesempatan besar bagi pemain muda The Azkals ini.

"Oliver Bias satu angkatan dengan Rizky Ridho dan Witan Sulaeman (2001).

Meski tidak secemerlang dua pemain di negara mereka, Bias tetap pemain jebolan Akacemi RB Leipzig.

Hanya butuh kesempatan dan ini akan bagus untuk dirinya dan untuk Azkals," cuit @luisjamiltan.

Setelah rumor tersebut, postingan akun Instagram @oli.bias mendapat banyak komentar dari The Jakmania.

"Welcome to Persija."

"Welcome to persija bro, enjoy jakarta."

"Mau siapapun pemainnya kalo di tangan Thomas doll pasti gua support,liat simic yg kemarin di remehkan tp dia membuktikan kemampuannya."

"Are you oke broo????persija is coming??"