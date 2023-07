Inter Miami Makin Terasa Nuansa Barcelona Lama, Ada Leo Messi, Jordi Alba Tiba, Luis Suarez Diburu

TRIBUNNEWS.COM- Nuansa Barcelona lama semakin kental terasa di Inter Miami setelah mereka resmi mendatangkan Jordi Alba.

Jordi Alba, sang bek sayap berusia 34 tahun ini menyusul dua sahabatnya di Inter Miami.

Lionel Messi dan Sergio Busquest yang sudah lebih dulu bergabung dengan tim Inter Miami di Mayor League Soccer (MLS) tersebut.

Bek timnas Spanyol berusia 34 tahun ini tinggal menunggu detail-detail kecil dalam proses kepindahan ke Inter Miami.

Transfer Alba sudah dilabeli "here we go" oleh pakar mercato Fabrizio Romano, kemarin. Biasanya dengan status tersebut, kepindahan seorang pemain bakal 90 persen terjadi.

Alba dilepas Barcelona pada akhir musim lalu setelah bermain lebih dari 450 pertandingan untuk klub.

Barcelona menjuarai Liga Champions pada 2015, enam gelar La Liga, lima gelar Copa del Rey, empat Piala Super Spanyol, dan Piala Dunia Antarklub.

Kehadiran pemain yang meroket pertama kali dengan Valencia itu sudah dikonfirmasi lebih dulu oleh salah satu pemilik klub, Jorge Mas.

Partner Beckham tersebut menepati janjinya untuk mewujudkan reuni Alba-Messi-Busquets di Florida Selatan.

"Jordi Alba akan direkrut hari ini (Selasa waktu setempat), Messi akan debut pada Jumat," ujarnya dikutip dari The Athletic.

Dengan demikian, sudah tiga alumni skuat elite Barcelona yang diamankan Inter Miami.

Mereka juga akan diasuh Tata Martino, sosok yang tentu familier bagi Messi, Alba, dan Busquets. Pelatih asal Argentina itu menukangi Barca pada 2013-2014.

Agenda David Beckham, dan Mas belum selesai untuk menambah warna Barcelona di skuadnya.

Seperti gencar dirumorkan, Inter Miami masih dikaitkan dengan mantan bintang lain Blaugrana, Luis Suarez dan Andres Iniesta.