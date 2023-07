Chelsea 4-3 Brighton: Nicolas Jackson Langsung Panas, Cetak Gol dalam Kemenangan Mendebarkan

TRIBUNNEWS.COM- Penyerang baru Chelsea, Nicolas Jackson langsung panas.

Nicolas Jackson, striker asal Senegal ini membuktikan dirinya memang pantas dibeli dari Real Villarreal senilai 31 juta pound (Rp598 miliar).

Nicolas Jackson telah mencetak gol dalam kemenangan mendebarkan Chelsea 4-3 atas Brighton & Hove Albion dalam uji coba pra-musim di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Minggu (23/7/2023) pagi WIB.

Jackson mengklaim, dirinya bisa cepat beradaptasi dengan tim karena rekan-rekannya sangat membantu.

Selain mencetak satu gol, penyerang berusia 22 tahun ini juga memberikan dua assist di laga tersebut untuk menjadi man of the match.



Ini menjadi penampilan kedua Jackson untuk The Blues. Debutnya terjadi saat Chelsea menggulung Wrexham 5-0 (20/7).

Saat itu, dia menjadi starter, dan bermain 45 menit sebelum diganti Christian Nkunku di awal babak kedua.

Dia mengemas dua assits dalam debut tersebut.

Kemarin, giliran Nkunku yang jadi starter, dengan Jackson jadi pemain cadangan, dan baru masuk di menit ke-63. Dan di laga inilah, dia memperlihatkan kemampuan sesungguhnya.

"Saya sangat senang dengan rekan satu tim saya,' kata penyerang itu kepada Rebecca Lowe dari NBC setelah pertandingan.

'Saya merasa sangat baik di sini dengan semua orang. Jadi, itulah mengapa saya tampil baik di setiap pertandingan. Anda tahu, ketika Anda baik-baik saja dengan semua orang, Anda pasti akan menampilkan yang terbaik," katanya.

Aksi Jackson selama 27 menit tampil di Lincoln Financial Field di Philadelphia memberinya penghargaan "man of the match".

"Ini belum semua, saya belum dalam kondisi 100 persen, dan juga belum melakukan penyesuaian menyeluruh. Masih banyak lagi yang akan datang," ujar Jackson berjanji.

Pesta gol di Philadelphia ini dimulai lewat gol Striker Brighton, Danny Welbeck menit ke-13, memanfaatkan bola tandukan Kaoru Mitoma di kotak penalti.

Enam menit berselang Chelsea membalas lewat tendangan Christopher Nkunku yusai mendapat bola muntah tendangan Carnye Chukwuemeka yang ditepis Jason Steele.

Babak kedua, menit ke-59, Brighton harus kehilangan seorang pemain setelah Jan Paul Van Hacke mendapat kartu kuning kedua gara-gara menjatuhkan Cesare Casadei.