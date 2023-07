Pelatih Persib Mulai Terungkap, Kim Do-hoon Kirim Kode Keras Merapat Gabung Maung Bandung

TRIBUNNEWS.COM - Pelatih asal Korea Selatan, Kim Do-hoon mulai mengirimkan kode keras merapat ke Persib Bandung.

Sebelumnya, nama Kim Do-hoon lagi-lagi dikaitkan dengan Persib Bandung setelah Luis Milla hengkang.

Nama Kim Do-hoon sejatinya pernah disangkutkan melatih Persib Bandung kala Robert Alberts meninggalkan kepelatihan Persib 2022 lalu.

Namun Persib kala itu mengenalkan Luis Milla sebagai nakhoda anyar mereka.

Kini Kim Do-hoon kembali dikaitkan dengan Maung Bandung setelah Luis Milla resmi hengkang.

Rumor tersebut makin diperkuat setelah Kim Do-hoon mulai mengikuti akun Instagram Persib.

Namun kode tersebut bukan menjadi kepastian soal kerja sama Kim Do-hoon dengan Persib.

Nampaknya Persib Bandung juga mulai melontarkan kode di media sosial.

Akun Instagram Persib memberikan kutipan dan menggunakan huruf kapital pada kata 'DO' dalam kalimat Lets Do it.

"Akankah ketiganya dapat tampil di 11 pertama nanti dan menjadi #PembedadiLapang pada laga besok?

Let's "DO" it, #PERSIB ‼"

Persib kirim kode 'DO' pada postingan Instagram, sinyal Kim Do-hoon merapat? (Instagram @persib)

Bobotoh mengira tulisan tersebut jadi kode keras Persib soal kehadiran Kim Do-hoon.

Pasalnya Persib Bandung juga pernah menggunakan kode tersebut saat mengenalkan Luis Milla.

Ada dua kata yang menjadi kode utama kedatangan Luis Milla, yaitu "Let's Move" atau "Ayo Maju".