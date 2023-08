Jadwal Liga 1 Hari Ini: Persebaya vs Persikabo 1973 dan PSS Sleman vs Persija, Live di Indosiar

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal Liga 1 hari ini yang akan menyajikan empat pertandingan menarik pada pekan keenam, Jumat (4/8/2023).

Keempat pertandingan Liga 1 yang digelar hari ini adalah Dewa United vs Persis Solo, Persebaya Surabaya vs Persikabo 1973, Borneo FC vs RANS Nusantara, dan PSS Sleman vs Persija Jakarta.

Pertandingan Dewa United vs Persis Solo akan digelar di Stadion Indomilk Arena pada pukul 15.00 WIB.

Kemudian duel Persebaya vs Persikabo 1973 akan berlangsung di Stadion Gelorang Bung Tomo (GBT) pada pukul 15.00 WIB.

Lalu, Laga Borneo FC vs RANS Nusantara dijadwalkan akan digelar di Stadion Segiri Samarinda pukul 19.00 WIB.

Sedangkan laga pamungkas Liga 1 hari ini antara PSS vs Persija akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo pada pukul 19.00 WIB.

Dua dari empat pertandingan Liga 1 tersebut dapat disaksikan langsung di Indosiar maupun secara streaming lewat Vidio.com.

Baca juga: Klasemen Liga 1 2023: Bali United 3 Besar Seusai Tahan Persib, Maung Ikut Tren Apes Tuan Rumah

Jadwal Liga 1 Hari Ini

Jumat, 4 Agustus 2023

Pukul 15.00 WIB - Persebaya Surabaya vs Persikabo 1973 (Live Indosiar)

Pukul 15.00 WIB - Dewa United vs Persis Solo (Live Vidio)

Pukul 19.00 WIB - Borneo FC vs RANS Nusantara (Live Vidio)

Pukul 19.00 WIB - PSS Sleman vs Persija Jakarta (Live Indosiar)

Link Live Streaming Liga 1 Hari Ini

Persebaya vs Persikabo 1973 <<<

Dewa United vs Persis <<<

Borneo FC vs RANS Nusantara <<<

PSS vs Persija <<<

Penentuan Nasib Aji Santoso

Nasib Aji Santoso dengan Persebaya berada di ujung tanduk setelah lima pertandingan pertama Liga 1 2023/2024 hanya memenangkan satu pertandingan.

Sisanya, dua hasil imbang di laga kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, dan dua kekalahan di laga tandang saat menghadapi PSIS dan Persija.

Kini manajemen Persebaya menargetkan Aji Santoso bisa meraih 7 poin dalam 3 pertandingan ke depan.

Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso (kanan) dalam laga lanjutan Liga 1 2022/2023 antara Persis Solo melawan Persebaya Surabaya di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (8/4/2023) malam. Laga tersebut berakhir imbang dengan skor 3-3 (1-2). TRIBUNNEWS/MUHAMMAD NURSINA (TRIBUNNEWS/MUHAMMAD NURSINA)

Berdasarkan jadwal, Persebaya akan menghadapi Persikabo (4/8), Bhayangkara FC (8/8), dan Persita (12/8).

Dari tiga pertandingan yang akan dihadapi Persebaya itu, cuma Bhayangkara FC yang bersatus laga away.

Sedangkan dua pertandingan lainnya akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya.

"Dalam tiga pertandingan ke depan, kami menargetkan Persebaya meraih tujuh poin," ucap Manajer Persebaya, Yahya Alkatiri, dikutip dari situs resmi klub.

"Kalau tidak tercapai kami dari manajemen akan mengambil tindakan tegas kepada tim pelatih," sambungnya.

"Saya sudah mengkomunikasikan tentang hal ini ke head coach, dan beliau siap memenuhi target," jelasnya.

Namun Yahya belum bisa memastikan apa tindakan tersebut, apakah bakal memecat Aji atau hal lainnya.

"Tentang bagaimana tindakan tegas kepada tim pelatih, tidak bisa saya ungkapkan sekarang."

"Kita lihat dulu bagaimana hasil dalam tiga pertandingan nanti," tutupnya.

Beban Mental PSS Jumpa Persija

Berstatus tuan rumah, PSS Sleman justru menanggung beban mental saat menjamu Persija Jakarta.

Pasalnya, tim berjuluk Super Elang Jawa menanggung beban mental sekaligus jadi pertandingan sulit saat menjamu tim Ibu Kota.

Sebab, PSS Sleman hingga kini tengah berjuang kembali ke jalur kemenangan.

Penggawa PSS Sleman, Kim Jeffrey Kurniawan beraksi di laga Liga 1 antara PSS Sleman vs PSIS Semarang di Stadion Maguwoharjo Sleman, Jumat (21/7/2023). (Instagram @pssleman)

Dalam empat laga terakhir, tim besutan Marian Mihail itu belum berhasil meraih kemenangan.

Satu-satunya laga dengan hasil tiga poin yang didapat adalah dari laga pertama saat dijamu Bali United FC di Gianyar, Bali, kala itu Super Elang Jawa menang 1-0.

Setelah itu, PSS hanya main imbang lawan Persis Solo di Sleman, kalah dari PS Barito Putera, serta dua hasil imbang lainnya lawan PSIS Semarang dan RANS Nusantara FC.

Untuk laga lawan Persija nanti, dipastikan PSS akan kerja lebih keras lagi. Ini karena Macan Kemayoran adalah tim yang saat ini tercatat paling sedikit kebobolan.

Persija sejauh ini baru kemasukan 3 gol saja dan memasukkan 6 gol. Bandingkan dengan PSS yang mencatat 6 kali memasukkan dan 7 kali kebobolan.

Disisi lain, motivasi Persija juga tentu tengah tinggi usai menang di laga terakhir lawan Persebaya Surabaya.

Pelatih PSS Sleman, Mirain Mihail, mengatakan timnya bakal mewaspadai persaingan antar tim yang kini semakin memanas.

“PSS harus lebih berhati-hati dan serius mempersiapkan diri karena setiap pekannya tingkat persaingannya semakin naik,” kata pelatih PSS, Marian Mihail, dilansir dari laman resmi PT LIB, Kamis (3/8/2023).

Di sisi lain, bek PSS, Thales Lira menegaskan timnya akan berjuang keras untuk mengamankan tiga poin, terlebih PSS akan main di kandang sendiri.

Dia memastikan tim akan lebih bekerja keras untuk memperbaiki hasil yang kurang memuaskan yang didapat dalam beberapa laga terakhir.

“Pada laga RANS, kami tidak banyak memiliki peluang sehingga meraih hasil imbang. Namun untuk laga berikutnya kami akan mengejar target kemenangan,” kata Thales Lira.

Klasemen Liga 1

Klasemen Liga 1 setelah hari pertama pekan keenam usai digelar (ligaindonesiabaru.com)

Simak update klasemen Liga 1 terbaru di sini >>> Klasemen.

(Tribunnews.com/Hafidh Rizky Pratama)