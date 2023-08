Rashford Bongkar Transformasi Manchester United di Bawah Erik ten Hag

TRIBUNNEWS.COM - Marcus Rashford membongkar transformasi Erik ten Hag di Manchester United.

Datang ke Old Trafford pada awal musim lalu, Erik ten Hag mampu membawa Manchester United berprestasi.

Manchester United mampu memenangkan trofi Piala Carabao setelah enam tahun lamanya.

Kemudian Marcus Rashford dkk finis di posisi ketiga klasemen Liga Inggris dan berhak bermain di Liga Champions musim depan.

Pelatih kepala Erik ten Hag dari Manchester United menyaksikan pertandingan persahabatan pramusim melawan Borussia Dortmund di Stadion Allegiant pada 30 Juli 2023 di Las Vegas, Nevada. (Candice Ward / GETTY IMAGES AMERIKA UTARA / Getty Images via AFP)

Menurut penyerang asal Inggris itu, mentalitas Erik ten Hag membuktikan segalanya.

Ketika datang, Erik hanya ingin memenangkan trofi di kejuaraan apa pun yang diikuti oleh Setan Merah.

Itulah transformasi yang dilakukan oleh Erik ten Hag setelah MU paceklik gelar selama enam musim.

"Ketika Erik ten Hag datang, saya tidak mendengar dia berbicara tentang finis di empat besar, dia hanya ingin memenangkan trofi dan dia memiliki mentalitas itu," kata Rashford di The Overlap via Four Four Two.

"Tidak masalah di kompetisi apa kami bermain, dia ingin mencoba dan memenangkan segalanya," terangnya.

Sementara itu, pada musim lalu Setan Merah terpeleset di babak perempat final Liga Eropa.

Mereka disingkirkan oleh Sevilla yang kemudian keluar sebagai juara Liga Eropa.

"Kami memberikan segalanya dan mengecewakan diri kami di Liga Eropa," jelasnya.

"Dan di Liga Inggris ada periode di mana kami tidak bertahan dengan baik dan berhenti mencetak gol sebanyak yang seharusnya kami lesakkan--itu adalah sesuatu yang ingin dia atasi," tutur penyerang berusia 25 tahun itu.

Hal yang menarik soal Erik ten Hag bukan hanya soal ambisinya untuk menjadi juara.