Here We Go, Barcelona Gaet Wonderkid 16 Tahun, Video Aksi Noah Darvich Lebih Dahsyat dari Arda Guler

Here We Go, Barcelona Gaet Wonderkid 16 Tahun, Noah Darvich Dianggap Lebih Dahsyat dari Arda Guler Madrid

TRIBUNNEWS.COM - Barcelona seolah membalas kekalahannya dari Real Madrid dalam perburuan wonderkid pada jendela transfer musim panas 2023 ini.

Kena telikung Real Madrid yang menjadi pilihan Arda Guler, Si Messi dari Turki, Barcelona dilaporkan segera mendapatkan tanda tangan dari Noah Darvich dari tim bundesliga Jerman, Freiburg.

Kabar itu disampaikan pakar transfer Fabrizio Romano yang melaporkan kalau Barcelona berhasil menjadi klub baru dari gelandang serang asal Jerman kelahiran 2006 tersebut.

""EXCLUSIF: Barcelona akan merekrut talenta top Jerman kelahiran 2006 Noah Darvich. Kejutan untuk Barca dan Here We Go," tulis Fabrizio Romano.

Kabar Barcelona sukses menggaet Noah Darvich membuat para suporter Barca kegirangan.

Noah Darvich memang bukan anak muda sembarangan.

Dia datang berasal dari akademi Freiburg, tampil untuk tim U-17 dan U-19 klub tersebut.

Dia dianggap sebagai salah satu talenta top di dunia di posisinya saat ini.

Pemain berusia 16 tahun itu telah membuat 23 penampilan untuk tim U-17 Freiburg, mencetak sembilan gol dan memberikan lima assist.

Dia juga telah memainkan tiga pertandingan untuk tim U-19 mereka.

Selain itu, Darvich juga mewakili Die Mannschaft di kategori usia remaja.

Dia telah bermain 16 kali untuk tim U-17 Jerman, mencetak lima gol.

Darvich telah mencetak satu gol dalam empat penampilan untuk tim U-16 Jerman.