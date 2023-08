Senyum Kecut Andre Onana si Lawakan Baru MU di Malam Minggu

TRIBUNNEWS.COM - Pertandingan uji coba Manchester United (MU) melawan RC Lens menghadirkan insiden lucu yang melibatkan sang kiper Ander Onana, Sabtu (5/8/2023).

Duel uji coba Manchester United vs RC Lens di Old Trafford menjadi panggung debut bagi Andre Onana yang pada bursa transfer musim panas ini diboyong dari Inter Milan.

Hingga berita ini diturunkan, pertandingan masih berlangsung di mana skor 1-1 (menit ke-50) untuk keunggulan RC Lens atas Manchester United.

Sorotan tertuju kepada RC Lens yang mampu membuka keunggulan dengan cara yang spektakuler.

Namun untuk pendukung MU, proses gol yang tercipta dan menembus gawang Andre Onana lahir dari proses yang 'enggak banget'.

Yap, Florian Sotoca berhasil membawa Manchester United unggul pada menit ke-22.

Penyerang berkebangsaan Prancis ini berhasil memanfaatkan kesalahan koordinasi para pemain bertahan skuad asuhan Erik Ten Hag.

Diawali dari backpass yang dilakukan Diogo Dalot, bola umpan yang diberikan mantan pemain AC Milan ini justru tidak tertuju kepada rekan setimnya.

Melainkan si kulit bundar bergulir ke arah Florian Sotoca yang berada di area lapangan tengah pertandingan.

Cerdik dan cermat menjadi penggambaran tepat diberikan kepada sang striker RC Lens tersebut.

Dengan satu kali sentuhan, Florian Sotoca langsung melepaskan sepakan lop dari tengah lapangan pertandingan untuk menciptakan gol spektakuler sekaligus membuat MU tertunduk lesu di depan publiknya sendiri.

Kecermatan Sotoca tak lepas dari blunder yang dilakukan Andre Onana yang maju hingga area depan kotak penalti.

Melihat gawang Setan Merah, julukan MU, menganga tanpa pengawalan, karena Onana sudah out of the position, striker berusia 32 tahun ini melepaskan tembakan lambung yang mengarah on target ke gawang.

Onana sempat berlari untuk menghalau sepakan lambung tersebut. Namun deras bola bergulir merobek gawang skuad asuhan Erik Ten Hag tak bisa dibendung oleh mantan penjaga gawang Ajax Amsterdam ini.