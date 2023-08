Australia vs Inggris Semifinal Piala Dunia Wanita Hari Ini, Momen Matildas Ukir Sejarah

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal semifinal Piala Dunia Wanita 2023 sore ini antara Australia vs Inggris akan berlangsung di Australia Stadium, Rabu (16/8/2023) pukul 17.00 WIB.

Kesempatan tampil di final Piala Dunia Wanita akan jadi momen pertama bagi Australia yang pada kesempatan ini bertindak sebagai tuan rumah dan Inggris.

Beredar kabar, Australia turut memantau pergerakan sesi latihan timnas Inggris melalui helikopter.

Melansir Australian Telegraph, ada helikopter ke pangkalan latihan tim asuhan Sarina Wiegman di Gosford sebelum pertandingan hari ini.

"Jika Inggris mengira mereka akan dengan senang hati melangkah ke semifinal, mereka akan terkejut," tulis media tersebut, dikutip dari Goal Internasional.

"Kami telah mengirim helikopter ke atas untuk melaihat bagaimana musuh (Inggris) sedang bersiap."

"Saat Matildas (timnas Australia) mengadakan sesi latihan terakhir mereka secara tertutup di Kogarah, Sekitar 100 km sebelah utara Stadion Central Coast di Gosford, Inggris berusaha untuk menyelesaikan persiapan mereka tanpa ada pengintaian," jelasnya dalam artikel yang bertajuk, 'Eleven Poms againts a nation: Welcome to the jungle, Lionesses (Inggris)'.

Meskipun begitu, Asosiasi Sepak Bola Inggris, FA tidak mengambil tindakan dan enggan berkomentar terkait hal itu.

Caitlin Foord vs Lucy Bronze

Apakah ada yang mencolok selain Caitlin Foord untuk saat ini dari skuat timnas wanita Australia?

Pemain Arsenal itu memulai Piala Dunia Wanita 2023 sebagai penyerang tengah, tetapi sejak dipindahkan ke posisi kiri, dia memberikan warna yang berbeda dalam permainan.

Caitlin Foord sudah mencetak dua gol dan satu assist setelah berkerja dengan baik dengan rekan setimnya di sisi kiri, Steph Catley.

Di babak 16 besar saat melawan Denmark, Caitlin Foord mencetak satu gol hingga di akhir pertandingan mendapatkan predikat sebagai Pemain Terbaik dalam laga tersebut.

Di babak semi final nanti, dia akan berhadapan dengan bek kanan 'terbaik' di dunia dari julukan yang diberikan Phil Neville untuk Lucy Bronze.