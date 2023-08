Jadi Jimat Inter Miami, Ini Syarat Lionel Messi Bakal Terus Tampil untuk The Herons

TRIBUNNEWS.COM - Lionel Messi menjadi jimat penting bagi Inter Miami.

Semenjak didatangkan ke Major League Soccer (MLS), Lionel Messi selalu tampil dalam tujuh pertandingan bersama Inter Miami.

Messi bahkan langsung membawa Inter Miami memenangkan trofi Piala Liga Amerika Serikat 2023.

Dalam tujuh pertandingan itu, Lionel Messi sukses mencatatkan 10 gol dan satu assist.

Keberadaannya itu pun benar-benar mengubah peruntungan klub yang dijuluki The Herons itu.

Sebelum kedatangan Messi, Inter Miami gagal meraih kemenangan dalam enam laga beruntun.

Oleh sebab itu, muncul pertanyaan soal apakah La Pulga butuh waktu istirahat atau tidak.

Hal ini pun langsung dijawab oleh pelatih Inter Miami, Gerardo Martino.

Pada saat tertentu, Messi akan membutuhkan waktu istirahat, tetapi itu semua tergantung permintaan sang pemain.

Penyerang berusia 36 tahun itu baru akan istirahat apabila memintanya kepada Gerardo Martino.

NASHVILLE, TENNESSEE - 19 AGUSTUS: Lionel Messi #10 dari Inter Miami berjabat tangan dengan Komisaris MLS Don Garber setelah mengalahkan Nashville SC untuk memenangkan pertandingan final Piala Liga 2023 antara Inter Miami CF dan Nashville SC di GEODIS Park pada 19 Agustus 2023 di Nashville, Tennessee. Tim Nwachukwu/Getty Images/AFP Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES AMERIKA UTARA / Getty Images via AFP (Tim Nwachukwu/Getty Images/AFP)

Apabila tidak, eks pemain Barcelona itu akan tetap bermain untuk Inter Miami.

"Kami mengatakan bahwa suatu saat dia harus istirahat karena banyaknya menit bermain," kata Gerardo Martino dikutip dari Daily Mail.

"Jelas, Rabu [waktu setempat] bukanlah hari itu. Jika dia tidak memberi tahu saya bahwa dia ingin istirahat, dia akan terus bermain," tuturnya.

The Herons akan kembali tampil di ajang US Open Cup 2023. Pada gelaran US Open Cup 2023 Inter Miami akan berjumpa dengan FC Cincinnati.