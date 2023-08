Messi Posting Tulisan Ini Usai Jadi Man of The Match Laga Inter Miami vs Cincinnati, Vamoss Open Cup

Lionel Messi #10 dari Inter Miami CF merayakan setelah rekan setimnya Leonardo Campana #9 mencetak gol keduanya ke gawang FC Cincinnati pada babak kedua pertandingan semifinal Piala AS Terbuka 2023 di Stadion TQL pada 23 Agustus 2023 di Cincinnati, Ohio.

ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

TRIBUNNEWS.COM- Lionel Messi terpilih menjadi man of the match dalam pertandingan semifinal US Open Cup.

Messi menjadi inspirasi untuk timnya bangkit dari posisi tertinggal untuk menyamakan kedudukan di menit-menit terakhir.

Berkat dua asisnya yang berbuah gol, Inter Miami berhasil menahan imbang Cincinnati 2-2, sebelum laga dilanjutkan dalam babak adu penalti setelah dalam masa babak ekstra time kedua tim masih imbang 3-3.

Inter Miami menang adu penalti dengan skor 5-4, setelah ektra time berakhir dengan skor 3-3.

Kegembiraan menang di semifinal ini dirasakan oleh Lionel Messi. Dia mengungkapkan kegembiraannya di Instagram.

"Vamosssssss!!!!! US Open Cup." tulis Messi di Instagramnya.

Itulah reaksi Lionel Messi usai Inter Miami masuk final Piala AS Terbuka 2023.

Mereka menang dengan kemenangan adu penalti atas FC Cincinnati.

Pemain Argentina ini terus bersinar di tim Inter Miami saat ia memberikan dua assist sensasional untuk membantu Inter Miami bangkit dari ketertinggalan dua gol.

Inter Miami memasuki final Piala AS Terbuka 2023, mengalahkan FC Cincinnati 5-4 melalui adu penalti.

Lionel Messi diperkirakan menjadi orang yang sangat bahagia saat Inter Miami mengalahkan FC Cincinnati melalui adu penalti.

Bintang Argentina itu kembali tampil dengan penampilan yang mengesankan, memberikan dua assist untuk membantu timnya.

Tim bangkit dari ketertinggalan 0-2 di satu tahap.

Dia kemudian juga mengkonversi tendangan penaltinya dalam adu penalti.