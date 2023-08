Laga Lionel Messi Masih Sebulan Lagi, Harga Tiket Final US Open Cup Tembus Rp 19,2 Juta

Rekan satu tim memegang penyerang Inter Miami #10 Argentina Lionel Messi saat mereka merayakan setelah memenangkan pertandingan sepak bola final Piala Liga melawan Nashville SC di Geodis Park di Nashville, Tennessee, pada 19 Agustus 2023. Harga tiket pertandingan final US Open Cup 2023 antara Inter Miami vs Houston Dynamo tembus belasan juta.

TRIBUNNEWS.COM - Harga tiket pertandingan final US Open Cup 2023 antara Inter Miami vs Houston Dynamo tembus belasan juta rupiah.

Rencananya duel antara Inter Miami vs Houston Dynamo akan dihelat di DRV PNK Stadium, Kamis (28/9/2023) pukul 03.00 WIB.

Meski laga untuk menyaksikan Lionel Messi yang berseragam Inter Miami masih satu bulan lagi, ternyata animo para penonton sepak bola di Amerika Serikat sangat tinggi.

Akibatnya harga tiket pertandingan melonjak tinggi dengan termurah berada di angka 350 dolar AS (Rp5,3 juta).

Dilansir Daily Mail, tiket standar tersedia untuk dibeli di Ticketmaster, yang menetapkan harga bersama dengan Major League Soccer (MLS).

Lalu, tiket paling mahal untuk dibeli pada pertunjukan Lionel Messi bersama Inter Miami dihargai 1.260 dolar AS (Rp19,2 juta).

Diperkirakan harga ini akan terus melonjak seiring dengan waktu berjalan mendekati laga digelar.

Demam Lionel Messi benar-benar sedang menjangkiti masyarakat di Negeri Paman Sam. Mereka berebut untuk menontonnya.

Bahkan, laga untuk menonton debut Messi di MLS juga sampai menyentuh angka ratusan juta rupiah.

CINCINNATI, OHIO - 23 AGUSTUS: Lionel Messi dari Inter Miami mengangkat dua tangannya saat berselebrasi pada laga melawan FC Cincinnati di semifinal Piala AS Terbuka 2023 di Stadion TQL pada 23 Agustus 2023 di Cincinnati, Ohio. (Andy Lyons/Getty Images/AFP)

Inter Miami akan berjumpa dengan New York Red Bulls pada Minggu (27/8/2023) pukul 06.30 WIB.

Harga tiket pertandingan antara New York Red Bulls vs Inter Miami lebih dari 20 ribu dolar AS (Rp305 juta).

Sejauh ini, Lionel Messi baru bermain di Piala Liga Amerika Serikat 2023 dan US Open Cup 2023.

Pada ajang Liga Amerika Serikat 2023, ia sukses membawa The Herons menjadi juara.

Kemudian di kompetisi US Open Cup 2023, tim asuhan Gerardo Martino melaju sampai ke partai final.