Daftar Best XI Piala AFF U23: Timnas Indonesia Nyaris Dominan, Kecolongan di Penjaga Gawang

Momen Ernando Ari setelah tepis penalti pemain Vietnam di final Piala AFF U23 2023. Hal ini berujung dirinya tidak masuk Best XI Piala AFF U23 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Best XI Piala AFF U23 2023 telah dirilis melalui Instagram resmi AFF pada Minggu 27 Agustus 2023.

Timnas Indonesia menyumbang sederet pemain di setiap lini, namun tidak untuk posisi penjaga gawang.

Kiper Timnas Indonesia, Ernando Ari kalah bersaing dengan penjaga gawang Vietnam, Quan Van Chuan.

Kiper Timnas Indonesia U23, Ernando Ari meratapi nasib pasca-gagal eksekusi penalti di final Piala AFF U23 2023 (Instagram @nandoariiiss)

Memang Quan Van Chuan tampil lebih baik ketimbang Ernando Ari.

Kiper sekaligus kapten Vietnam itu berhasil tampil cantik sepanjang partai final Piala AFF U23 2023 (26/8/2023).

Quan Van Chuan melalukan penyelamatan penting saat Ramadhan Sananta mendapat peluang one to one pada akhir babak kedua.

Penyelamatan itu membawa laga final Piala AFF U23 imbang hingga harus ditentukan melalui babak adu penalti.

Saat babak penentuan, Quan Van Chuan mampu melakukan satu penyelematan.

Quan Van Chuan berhasil menepis tendangan Ernando Ari sebagai eksekutor ke enam Timnas Indonesia.

Penyelamatan itu sangat membantu kemenangan Vietnam di partai final Piala AFF U23 2023

Walhasil pemain Vietnam yang mengambil tendangan penalti setelahnya mampu menghujan gawang Ernando Ari dengan lancar.

Skor 5-6 untuk dominasi Vietnam di Piala AFF U23, setelah sebelumnya (2022) juga meraih trofi serupa.

Adapun selain posisi penjaga gawang, Timnas Indonesia menyumbang pemainnya di lini bertahan, tengah hingga depan.

Untuk pemain bertahan ada Robi Darwis dan Frengky Missa yang saling menempati posisi bek sayap kanan-kiri.