Setelah Sengaja Sikut Haykal di Laga Final, Instagram Nguyen Hong Phuc Hilang, The Power of Netizen

TRIBUNNEWS.COM- Akun Instagram Nguyen Hong Phuc menghilang setelah dia menjadi sorotan atas insiden sikutannay kepada Mohammmad Haykal Alhafiz di final Piala AFF U23 2023.

Nguyen Hong Phuc memiliki akun instagram phucbo_21 yang memposting foto pertandingan setelah Vietnam menang adu penalti dari Indonesia.

Menghilangnya akun Instagram Nguyen Hong Phuc disinyalir terkait dengan kontroversi setelah dia menjadi sorotan netizen karena menyikut Haykal saat bertanding namun wasit tidak melihatnya.

Saat pertandingan, Nguyen Hong Phuc luput dari hukuman wasit meski dari tayangan lambat dia terlihat jelas menyikutkan tangannya ke arah Mohammmad Haykal Alhafiz.

Insiden ketika pemain Vietnam nomor 20, Nguyen Hong Phuc melompat dan menghalau bola, Namun diiringi tangan yang sengaja menyikut pemain Indonesia nomor 15, Mohammmad Haykal Alhafiz.

Mohammmad Haykal Alhafiz sempat kesakitan setelah kepalanya terkenal pukulan Nguyen Hong Phuc.

Meski momen itu terlihat jelas dalam kamera, namun kejadian itu sama sekali tidak membuat wasit mengeluarkan kartu.

Wasit Hiroki Kasahara tidak memberikan kartu merah ataupun kartu kuning kepada Nguyen Hong Phuc atas Momen yang bisa memicu keributan itu

Setelah pertandingan, ribuan netizen Indonesia menuliskan luapan kemarahannya kepada Nguyen Hong Phuc.

Tak lama berselang, akun Nguyen Hong Phuc pun menghilang. Tidak bisa ditemukan lagi di Instagram.

Apakah ini karena Nguyen Hong Phuc menghilangkan akun Instagramnya atau karena faktor lain, terkait dengan kekompaka dari netizen Indonesia.

Soalnya beberapa saat sebelumnya ada komentar miring terhadap akun instagram Nguyen Hong Phuc dan juga ajakan dari netizen Indonesia untuk menghilangkan akun Instagram milik Nguyen Hong Phuc.

"Assalamu alaikun Massehh, bad attitude, you not sportif, not respect for you" tulis netizen Indonesia.

Ada juga ajakan untuk melaporkan akun Instagram tersebut.