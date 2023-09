Syarat Mutlak Manchester United Angkut Reguilon, Pengabdian 5 Bulan Bisa Terjadi

TRIBUNNEWS.COM - Pergerakan Manchester United pada deadline day bursa transfer pemain cukup menyita perhatian.

Selain Sofyan Amrabat, Manchester United juga memastikan kedatangan bek asal Spanyol, Sergio Reguilon.

Nama Reguilon sejatinya bukan menjadi target utama Manchester United.

Manchester United menempatkan Marc Cucurella sebagai incaran untuk mengisi sementara pos bek kiri mereka.

Manajer Manchester United, Erik ten Hag (Kiri) sedang memperkenalkan pemain baru mereka, Sergio Reguilon (kanan) sebagai rekrutan baru mereka di bursa transfer pemain musim panas, Jumat (1/9/2023) malam WIB. (Instagram @manchesterunited)

Baca juga: Gercepnya MU di Penutupan Bursa Transfer: Dapat Kiper Anyar, Kunci Amrabat, Resmikan Sergio Reguilon

Namun pada akhirnya pilihan jatuh kepada Reguilon yang bisa dimainkan lebih fleksibel.

MU sejatinya punya pertimbangan lainnya untuk meminjam bek Tottenham Hotspur tersebut.

Mereka memiliki syarat mutlak yang harus dipenuhi klub pemilik pemain yang dipinjam.

Manchester United mengajukan syarat pemutusan masa pinjaman bagi bek kiri darurat mereka ini.

Setan Merah mewajibkan adanya klausul pemutusan pinjaman pada Januari 2024 mendatang.

Klausul tersebut rupanya tak menjadi masalah bagi Tottenham Hotspur dan Sergio Reguilon.

Keduanya memberikan lampu hijau untuk memuluskan langkah Manchester United.

Dengan demikian, Sergio Reguilon bisa saja cuma mengabdi selama 5 bulan di Old Trafford.

"Sergio Reguilon ke Manchester United, here we go!" tulis jurnalis kenamaan Fabrizio Romano di Twitter pribadinya.

"Kesepakatan verbal tercapai dengan Tottenham untuk skema peminjaman."