Jadwal Bola Pekan ini: Aksi Timnas Indonesia, FIFA Matchday, Ronaldo dan Messi Main 

TRIBUNNEWS.COM - Pekan ini berbagai agenda sepak bola digelar di seluruh penjuru dunia.

Jadwal bola pekan ini menyajikan laga-laga internasional di antaranya laga FIFA Matchday, Kualifikasi EURO, Copa America, Kualifikasi Piala Dunia hingga Kualifikasi Piala Asia U23.

Timnas Indonesia akan melakoni aga FIFA Matchday melawan Turkmenistan di Gelora Bung Tomo Surabaya, Jumat (8/9/2023).

Sementara Garuda Muda Timnas U23 Indonesia bakal berjuang di Kuallifikasi Piala Asia U23 dalam dua laga.

Yakni lawan Chinese Taipei U23 (Taiwan) pada Sabtu (9/9/2023) dan lawan Turkmenistan U23 pada Selasa (12/9/2023).

Jadwal Kualifikasi EURO dan Kualifikasi Piala Dunia juga digelar pekan ini. Dua mega bintang sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi pun akan turun membela tim nasional negaranya masing-masing.

Messi diagendakan memimpin Argentina vs Ekuador dalam laga Kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Selatan lawan Ekuador pada Jumat (8/9/2023).

Kapten Al Nassr, Ronaldo berlaga keesokan harinya lawan Slovakia pada Sabtu (9/9/2023).

Berikut Jadwal Bola Pekan Ini:

Rabu (6/9/2023)

Liga Amerika Serikat

06.30 WIB Philadelphia Union vs New York RB

09.00 WIB LAFC vs Inter Miami

Kualifikasi Piala Asia U23

14.00 WIB Myanmar vs Kyrgyztan

15.30 WIB India vs Maldives

16.00 WIB Singapura vs Yaman

16.30 WIB Malaysia vs Bangladesh

18.00 WIB Korea Selatan vs Qatar

18.35 WIB Uni Emirat Arab vs China

19.00 WIB Chinese Taipei vs Turkmenistan

19.00 WIB Iran vs Hong Kong

19.00 WIB Vietnm vs Guam

20.00 WIB Kamboja vs Lebanon

20.30 WIB Thailand vs Filipina

21.00 WIB Uzbekistan vs Afghanistan

21.30 WIB Suriah vs Oman

22.00 WIB Irak vs Makau

22.30 WIB Bahrain vs Palestina

22.30 WIB Laos vs Australia

23.00 WIB Arab Saudi vs Mongolia

FIFA Matchday