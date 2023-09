Momen Putri Giorgio Chiellini Tampak Heboh Bisa Berfoto Bareng Lionel Messi, Semuanya Merasa Senang

TRIBUNNEWS.COM- Pertandingan antara LAFC melawan Inter Miami menjadi ajang bagi keluarga pemain untuk bisa bertemu Lionel Messi.

Tidak terkecuali dengan keluarga pemain LAFC sendiri, yang mengidolakan Messi.

Salah satu pemain LAFC tersebut adalah Giorgio Chiellini yang membawa serta putrinya untuk bertemu Messi usai pertandingan.

Setelah bersalaman dan memeluk Messi, Chiellini kemudian mempersilakan dua orang putrinya untuk berfoto berang Messi.

Putri Chiellini tampak senang bisa mendapat kesempatan berfoto bareng Messi usai pertandingan antara tim ayahnya, LAFC melawan Inter Miami.

"Putri Chiellini begitu heboh bisa berfoto bersama Messi," tulis akun Twitter brfootball·

Chiellini adalah orang Italia, sedangkan Messi adalah orang Argentina. Sepak bola menyatukan mereka berdua dan bisa berbagi kesenangan dengan keluarga yang dibawa.

Messi juga menyambut keluarga selebritas Amerika Serikat yang datang bersama dengan keponakan atau keluarga mereka yang masih kecil.

Banyak selebritas yang menyaksikan pertandingan Lionel Messi melawan LAFC di Stadion Stadion BMO, Senin (4/9/2023).

Namun ada satu selebritas yang mendapat sorotan Messi usai pertandingan.

Dia adalah Owen Wison yang datang ke Stadion bersama dengan keluarganya yang masih anak-anak untuk menonton Messi.

Messi membuka kausnya dan memberikan kaus tersebut kepada anak kecil yang datang bersama Owen Wilson.

"Messi menunjukkan rasa cintanya kepada keluarga Owen Wilson" tulis akun MLS di Twitternya.

Owen Wilson adalah aktor Amerika yang membintangi sejumlah film, termasuk film Bliss, The French Dispatch, Marry Me, Secret Headquarter, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dan lain-lain.