Ini Cara Menggunakan Fitur View Once di Aplikasi WhatsApp

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - WhatsApp resmi merilis fitur baru View Once untuk penggunanya.

Fitur ini membuat pengguna dapat mengirim foto atau video yang hanya dapat dilihat satu kali oleh penerima foto atau video.

Melalui fitur ini, foto dan video yang dikirim ke pengguna lain akan secara otomatis terhapus saat sudah dilihat.

Foto dan video ini juga tidak akan tersimpan ke dalam galeri smartphone penerima data.

Berikut cara menggunakan fitur View Once saat mengirim foto dan video ke pengguna WhatsApp lain:

- Buka aplikasi WhatsApp di Android atau iOS.

- Kemudian pilih pengguna WhatsApp lain yang akan dikirimi foto atau video.

- Pilih ikon bergambar kamera pada room chat dan pilih foto atau video yang akan dikirim.

- Selanjutnya, sebelum mengirimkan foto atau video piluh ikon bergambar angka 1 yang berada di kolom Add a Caption.

- Lalu kirim video atau foto yang telah dipilih seperti biasa.

Fitur View Once pada aplikasi WhatsApp ini sebetulnya bukan hal baru untuk para pengguna Instagram. Pasalnya fitur ini telah hadir dalam Instagram.

Fungsi dari fitur tersebut sama seperti yang ada di Instagram. Tetapi dalam opsi pengiriman foto atau video di Instagram lebih bervariatif.

Bedanya, pada chat room Instagram pengguna dapat memilih metode pengiriman foto dan video yaitu View Once, Keep in Chat Room dan Allow Replay.