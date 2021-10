Begini Tips Agar Jadi Master Bermain Game di Platform MPL

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Buat gamer, mengasah kemampuan dalam bermain game dengan terus berlatih dan bertanding di berbagai permainan dan turnamen yang tersedia di sebuah platform sudah menjadi keharusan.

Dengan berlatih serius setiap hari, seorang gamer akan bisa membuktikan diri sebagai master di game favorit

mereka. Hal yang sama juga berlaku di platform Mobile Premier League (MPL).

"Untuk dapat menjadi master di platform MPL, pengguna harus terus berlatih dan bertanding untuk mengasah keahlian hingga mereka mampu mengalahkan lawan di setiap level permainan," ujar Layla Safira Andamawanty, Head of Brand Marketing Mobile Premier League

Indonesia.

Layla mengatakan, tanpa mengikuti kompetisi kita tidak akan mengetahui perkembangan diri kita, memahami kekurangan dan kelebihan diri kita, dan tidak akan tahu rasanya berjuang untuk meraih kemenangan. Kompetisi dapat memacu kita untuk mendorong potensi diri yang sesungguhnya.

Untuk menyemangati para gamer pemula giat berlatih, MPL menggulirkan kampanye #BuktiinLoBisa yang bertujuan

mengajak pengguna untuk terus giat berlatih untuk mewujudkan cita-cita menjadi master pada game-game favoritnya.

Program kampanye ini didukung Baim Wong yang juga brand ambassador MPL Indonesia.

Menurut Layla, kampanye ini sendiri merupakan bagian dari komitmen MPL untuk terus mendukung perkembangan eSport di Indonesia dengan semangat sportivitas dalam keseruan bermain game dan turnamen yang ada di

platform MPL.

"Melalui kampanye #BuktiinLoBisa, kami ingin mengajak pengguna untuk memacu kemampuan dirinya dan

berkompetisi di beragam game maupun turnamen di platform MPL sebagai peluang untuk dapat mengeluarkan potensi terbesar dalam diri mereka dan muncul sebagai master di game favorit mereka dan meraih reward,” sebutnya.

Berdasarkan riset gaming and eSports: The Next Generation 2020 dari YouGov1, 72% gamer Indonesia merupakan mobile gamer, kepopuleran mobile gaming juga sejalan dengan riset dari Newzoo di 20202 yang memprediksi potensi pertumbuhan industri ini akan mencapai USD 2 miliar di tahun 2023.

Hal ini mendorong MPL untuk menyuarakan kampanye #BuktiinLoBisa untuk mendorong perkembangan mobile gaming di Indonesia dan mendukung semangat berkompetisi yang positif, di mana semua orang bisa mewujudkan mimpinya menjadi master, dengan didukung dengan usaha yang maksimal.