Infinix Zero X Pro Resmi Rilis di Indonesia: Berikut Spesifikasi, Fitur Lengkap, serta Harganya

Berikut spesifikasi lengkap Infinix Zero X Pro yang telah dirilis di Indonesia sejak Selasa (5/10/2021).

TRIBUNNEWS.COM - Produk Infinix Zero X Series resmi rilis di Indonesia pada Selasa (5/10/2021).

Infinix Zero X Series merilis dua varian produknya, yakni Infinix Zero X Pro, dan Infinix Zero X Neo.

Pada Infinix Zero X Pro, terdapat fitur yang sangat menarik, yakni adanya kamera periscope dengan pilihan 5x optical zoom serta 60x hybrid zoom.

Kamera periscope yang disematkan pada Infinix Zero X Pro diklaim dapat menangkap foto bulan dengan jernih dengan kombinasi mode yang dimiliki, yaitu "Super Moon".

Selain itu, Infinix Zero X Pro juga memasang algoritma Galileo Engine.

Galileo Engine memiliki fungsi untuk mengontrol pergerakan kamera saat menangkap objek bulan untuk mendapatkan dan menghasilkan gambar yang jernih.

Baterainya memiliki kapasitas 4500 mAh dengan charger sebesar 45 watt.

Kemudian, kecepatan pengisian daya terisi sebanyak 40 persen hanya dalam waktu 15 menit.

Fitur pendukung lain yang terdapat pada Infinix Zero X Pro, di antaranya:

- In-Display Fingerprint