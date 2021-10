Asosiasi E-Commerce Dorong Produk Halal Indonesia Makin Mendunia Lewat ISEF 2021

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) siap mendorong produk halal Indonesia menembus pasar internasion Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2021 yang diinisiasi Bank Indonesia.

ISEF 2021 akan dikuti 2.100 produk halal buatan Indonesia dari ratusan peserta untuk menciptakan peluang pasar baru, menembus pasar lokal dan pasar ekspor. Produk-produk tersebut didominasi produk kuliner halal dan busana muslim.

Ketua Umum IdEA, Bima Laga mengungkapkan antusiasme industri e-commerce dalam mendukung penyelenggaran ISEF 2021 ini.

“Sebagai elemen bangsa yang memang menjadi bagian pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, tentu sudah selayaknya kami juga mendorong bertumbuhnya industri produk halal ini,” kata Bima.

Pihaknya berharap, dukungan industri e-commerce tidak hanya selama penyelenggaraan ISEF saja. "Tapi untuk jangka Panjang, kami ingin menjadi bagian dari mendunianya produk halal Indonesia,” ujarnya dalam acara kick off penyelenggaraan pameran ISEF 2021 secara virtual, Jumat (8/10/2021).

Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Bambang Himawan mengatakan, dari ajang ini diharapkan akan terjadi business match making antara peserta pameran dan pengunjung.

Untuk membantu memperluas pasar para pelaku UMKM produk halal ini, dalam penyelenggaraan ISEF kali ini, ISEF turut menggandeng Asosiasi E-Commerce Indonesia atau idEA.

Penyelenggaraan ISEF ke-8 ini juga konsisten menggandeng pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai upaya nyata untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

ISEF 2021 juga sekaligus menjadi event tahunan ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia dan penyelenggaraan tahun ini mengangkat tema Magnifying Halal Industries Through Food and Fashion Market for Economic Recovery.

Rangkaian ISEF 2021 telah dimulai dengan adanya pelatihan digital bagi para pelaku UMKM produk halal bekerjasama dengan idea sejak 27 September 2021.