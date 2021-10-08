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Kode Redeem Free Fire Jumat, 8 Oktober 2021, Simak Cara Klaim Kpop Stardom Weapon Loot Crate
Berikut kode redeem Free Fire terbaru, untuk Jumat 8 Oktober 2021, disertai dengan cara klaim kpop stardom weapon loot crate
TRIBUNNEWS.COM - Berikut kode redeem Free Fire terbaru untuk Jumat, (8/10/2021), dan cara lakukan klaim atau penukaran pada kode tersebut.
Pada Free Fire, gamers (sebutan pemain Free Fire) bisa mengklaim kode redeem melalui laman reward.ff.garena.com.en.
Dalam laman tersebut, gamers diminta untuk memperhatikan tanggal hangus atau kadaluwarsa masing-masing kode redeem.
Seperti diketahui, kode redeem yang sudah hangus atau kadaluwarsa, tidak bisa diklaim atau ditukarkan lagi.
Hal tersebut berarti, gamers diminta segara melakukan klaim kode redeem sebelum hangus atau kadaluwarsa.
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Kode redeem Free Fire
Dilansir pockettactics, berikut kode redeem Free Fire untuk Jumat (8/10/2021), yakni:
- FFTQT5IRMCNX
- FFA9UVHX4H7D
- FF7WSM0CN44Z