Ada Diskon Sampai 80 Persen Buat Pelesiran ke Jogja dan Bali di Traveloka Pay Day

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jika Anda sedang merencanakan pergi liburan ke Bali atau Yogyakarta di sisa bulan Oktober dan serta November 2021 mendatang, Anda bisa memanfaatkan penawaran diskon hingga 80 persen di program Pay Day dari Traveloka.

Program diskon ini berlaku mulai 25 Oktober sampai 5 November 2021 untuk wilayah zona hijau Bali dan Yogyakarta demi menggenjot sektor pariwisata domestik dengan prinsip safe travel.

Potongan harga spesial hingga 80 persen ini berlaku untuk ragam produk Traveloka mulai dari Transportasi, Akomodasi, dan Xperience di wilayah Bali dan Yogyakarta.

Program ini sejalan dengan prinsip safe travel yang lebih ketat, merujuk pada peraturan pemerintah yang mewajibkan wisatawan ke wilayah Bali dan Yogyakarta untuk memiliki sertifikat vaksinasi dosis pertama dan kedua serta tes Covid-19 PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan.

Asal tahu saja, beberapa destinasi wisata yang termasuk ke dalam Zona Hijau, yang mencakup Bali (Sanur, Ubud, dan Nusa Dua) serta Yogyakarta (Merapi Park dan Candi Ratu Boko).

Baca juga: Ada Diskon 5 Persen dari Astra Property di Program Living First 2021

Henky Manurung, Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengatakan, pariwisata merupakan salah satu sektor terpenting dalam menopang perekonomian Indonesia.

Baca juga: Masih Ada Promo Diskon Tiket Garuda ke Banyak Jurusan di Traveloka

Karenanya, diperlukan partisipasi dari berbagai pihak untuk dapat meningkatkan kembali devisa sektor pariwisata Indonesia yang anjlok akibat pandemi Cpvid-19 ini.

Salah satunya yaitu dengan mendorong pariwisata domestik melalui berbagai upaya, seperti program promosi Traveloka Pay Day untuk wilayah Zona Hijau.

Baca juga: Alibaba Group Luncurkan Festival Belanja Global 11.11 2021

Karena itu pihaknya mengapresiasi upaya Traveloka memulihan sektor pariwisata Tanah Air lewat program Pay Day ini.

Andhini Putri, VP of Marketing Transport and Financial Services, Traveloka, sejak beberapa wilayah Tanah Air dinyatakan masukkategori Zona Hijau, pihaknya melihat ada peningkatan permintaan konsumen terhadap wilayah-wilayah tersebut.