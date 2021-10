Bersamaan dengan Peluncuran GT Neo2, Realme Juga Akan Rilis 2 Smartphone Game Narzo 50 Series

Ajang realme Fight for narzo: #PowerUpTheGame Season 3 akan menantang para gamer menunjukkan skill terbaiknya bermain game.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selain mengumumkan tanggal peluncuran smartphone terbaru realme GT Neo2 yang digadang sebagai “The Most Disruptive 5G Flagship Killer,” secara bersamaan realme juga akan meluncurkan realme narzo 50 Series pada 3 November dalam event bertema "Neo Born Disruptor."

Narzo 50 series merupakan smartphone yang menyasar para penggemar game yang menginginkan smartphone berkinerja mumpuni dengan harga lebih terjangkau.

Pada saat yang sama, realme juga akan merilis realme Band 2, perangkat AIoT yang siap jadi personal trainer di pergelangan tangan.

Ada dua ponsel Narzo 50 series yang akan meluncur sebagai penerus dari varian narzo, yaitu realme narzo 50a dan realme narzo 50i The Mighty Performance Inside.

Menyambut kehadiran realme narzo 50 Series di Indonesia, realme juga akan kembali mengadakan Fight for narzo: #PowerUpTheGame Season 3 yang akan menantang para gamer untuk menunjukkan skill terbaiknya.

Turnamen ini akan berlangsung pada 2 hingga 6 November 2021 dengan mempertandingkan game Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) dan dibuka melalui jalur registrasi (Open Qualifier) untuk tim dari semua kalangan dan para gamer muda.

Para peserta akan bertarung di babak penyisihan untuk mendapatkan tiket menuju babak final yang akan mempertemukan 8 peserta MVP terpilih dengan legenda MLBB di Indonesia, Oura dan Marsha, serta dan mendapatkan realme AIoT.

Berbeda dari tournament Fight for narzo sebelumnya, season 3 kali ini menyediakan total hadiah senilai Rp 10 juta, smartphone realme narzo 50a dan realme narzo 50i, puluhan AIoT, eksklusif jersey dan kesempatan untuk menjadi narzo Gaming Ambassador.

Nantinya mereka akan membentuk narzo Gaming Community (nGC) dan menjadi bagian dari keluarga realme Community Indonesia yang baru.

Marketing Director realme Indonesia, Palson Yi mengatakan, pihaknya berharap hadirnya narzo Gaming Community dapat menjadi wadah bagi gamers muda pengguna realme narzo untuk saling berbagi informasi dan melatih skill mereka di turnamen ini.

Pihaknyamasih membuka periode hingga 31 Oktober 2021. Sedangkan babak final dari turnamen Fight for narzo: #PowerUpTheGame Season 3 akan ditayangkan via live streaming di channel YouTube official realme Indonesia pada 6 November 2021.