5 Alasan vivo Y33s Jadi Salah Satu Smartphone Multitasking Terbaik di Kelasnya

TRIBUNNEWS.COM - Buat orang dengan seabrek rutinitas kayak kamu, tak ada yang lebih keren selain punya smartphone dengan spesifikasi yang pas untuk multitasking. Sehingga, kamu bisa mengerjakan banyak hal sekaligus, mulai dari urusan pendidikan, profesional, hingga akses konten hiburan—semua dalam satu genggaman.

vivo Indonesia turut memahami kebutuhan multitasking para konsumennya dengan merilis vivo Y33s, produk terbaru varian Y-Series. Dirilis pada bulan Oktober 2021 lalu, kehadiran vivo Y33s bertujuan mendukung segala aktivitas harian lewat smartphone lewat teknologi termutakhir. All fun in one!

Jadi, bagi kamu butuh perangkat canggih untuk dukung segala aktivitas, berikut 5 alasan mengapa vivo Y33s bakal bikin multitasking lebih maksimal!

1. Kapasitas memori jumbo

Dengan vivo Y33s, kamu nggak perlu khawatir saat melakukan instalasi aneka aplikasi yang makan lumayan banyak memori, soalnya smartphone ini hadir dengan 8GB+4GB Extended RAM beserta kapasitas memori internal 128GB ROM yang bisa diperluas hingga 1TB.

Dengan kemampuan vivo Y33s untuk menambah kapasitas RAM hingga 12GB—kapasitas terbesar di kelasnya—kamu bakal lebih leluasa meng-install berbagai jenis aplikasi, mulai dari aplikasi perkantoran, media sosial, platform streaming, sampai game-game “berat” tanpa bikin smartphone lag. Mau install game super berat kayak Genshin Impact? Atau, install aplikasi video editor buat kebutuhan konten kreatif? Nggak masalah!

2. Performa anti lemot

Bersama vivo Y33s, kamu juga bakal bebas bekerja dan akses konten hiburan lebih lama karena dipersenjatai dengan Helio G80 Processor beserta fitur Game HyperEngine dan Multi-Turbo 5.0 yang bisa meningkatkan koneksi data, kecepatan sistem prosesor, serta kinerja hemat daya yang lebih baik

Dengan teknologi Cooling System-nya yang terbaru pada empat komponennya, vivo Y33s juga bukan tipe smartphone yang gampang panas, sehingga performanya bakal tetap stabil selama kamu lagi multitasking. Meeting virtual ngomongin kerjaan sampai berjam-jam? Atau, push rank di FF sampai pagi? Kuy, gas aja!

3. Baterai awet dan charging cepat

Kesel nggak sih kalau baterai HP cepat nge-drop saat lagi anteng multitasking? Untungnya, kamu nggak bakal mengalami hal tersebut dengan vivo Y33s, soalnya smartphone ini diberkati dengan baterai tahan lama berkapasitas 5000mAh yang mendukung berbagai keseruan tanpa khawatir sering kehabisan daya.

Lakukan banyak hal tanpa takut baterai cepat habis. Ingin menulis laporan sambil eksplor medsos? Ingin chatting sambil video conference? Atau browsing tugas sambil streaming lagu? Bisa banget!

Nah, saat baterai kamu habis, kamu nggak perlu nunggu lama untuk mulai beraktivitas lagi, karena vivo Y33s juga dimotori teknologi 18W FastCharge yang bikin pengisian daya jadi lebih kilat serta vivo Energy Guardian (VEG) untuk pengoptimalan daya yang lebih efisien.

4. Tampilan layar yang nggak bikin sakit mata

vivo Y33s dibekali dengan layar luas berukuran 6,58 inci dan 1080p Colorful Screen beserta P3 Color Gamut untuk memberikan tampilan warna yang jernih dan detail.

Dengan begitu, kamu bisa menikmati aktivitas streaming, fotografi, sampai bikin konten profesional di layar lebih besar dengan kualitas lebih tajam. Dijamin bakal lebih puas!

Tak hanya itu, layar luas vivo y33s juga didukung filter yang dapat menyaring cahaya biru untuk menjaga kesehatan mata, sehingga matamu bakal tetap merasa nyaman meski harus menatap layar lama-lama.

5. Punya fitur khusus gaming

Bayangin, deh. Kamu hampir menang lawan musuh, eh mendadak jadi kalah gara-gara keganggu sama notifikasi lain yang muncul di layar. Nyebelin, kan? Untungnya, vivo Y33s punya solusinya: Ultra Game Mode!

Bersama vivo Y33s, kamu bisa memainkan, menikmati, serta memenangkan setiap permainan dengan menakjubkan. Ultra Game Mode dari vivo Y33s ini hadir dengan fitur 4D Game Vibration, Game Picture-in-Picture, Do Not Disturb, serta Esports Mode. Dijamin, kamu bisa terus fokus dan nggak bakal terganggu lagi sama notifikasi-notifikasi lain pas lagi sibuk push rank.

Keseruan dari vivo Y33s nggak terhenti sampai di situ, lho. Sebagai smartphone yang membawa semangat “All Fun in One”, vivo Y33S juga hadir dengan spesifikasi dan fitur terkini lain, seperti 50MP Night Camera yang mempermudah kamu mengabadikan momen-momen seru dengan hasil foto dan video yang lebih jelas meski dalam keadaan minim cahaya atau malam hari.

vivo Y33s juga menyematkan beberapa fitur kamera terkini yang dapat dimaksimalkan, seperti Super Night Mode, Super Night Selfie, Eye Autofocus dan Stylish Night Filters. Buat yang hobi bikin reels di Instagram ataupun ngonten di TiKTok, ada juga fitur Ultra Stable Video dengan dukungan EIS pada kamera smartphone yang bakal bikin video lebih stabil dan jernih!

Walaupun punya baterai yang besar, dengan Trendy Slim Design yang disertai flat frame 2,5D dan body tipis 8,0mm, vivo Y33s ini nggak berat dan akan tetap nyaman digenggam.

Oh ya, vivo Y33s ini hadir dalam dua varian warna, yaitu Midday Dream yang memiliki tekstur AG Matte dengan sentuhan halus, dilengkapi dengan teknologi Dynamic Color yang menghasilkan paduan warna menarik dan berbeda pada setiap sisinya, serta Mirror Black yang didesain dengan teknik Mirror Finishing yang melalui pemrosesan Double Layer Coating.

Dengan berbagai spesifikasi serta fitur-fitur keren tersebut, didukung oleh tampilannya yang berkelas, kamu bisa dapatkan pengalaman mengakses hiburan yang mengasyikkan hanya dalam genggaman!

Dibanderol dengan harga Rp3.399.000, yuk, dapatkan vivo Y33s di berbagai toko offline dan online resmi vivo Indonesia. Informasi lebih lanjut, kunjungi langsung situs resmi vivo Indonesia di sini.