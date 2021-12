Spotify Wrapped 2021 Telah Hadir, Ini Cara Akses Data serta Membagikan ke Media Sosial

TRIBUNNEWS.COM - Spotify meluncurkan Wrapped 2021 yang dipersonalisasi khusus bagi para pendengar di seluruh dunia.

Spotify Wrapped 2021 merupakan fitur tahunan yang menunjukkan statistik tentang lagu, podcast, artis, dan lain sebagainya yang sering didengar selama 1 tahun.

Dilansir Press Realese Spotify, Wrapped menunjukkan kebiasaan unik dari 381 juta pengguna Spotify dalam mendengarkan audio di tahun 2021.

Pengguna gratis maupun premium dapat mengakses pengalaman Wrapped yang dipersonalisasi tersebut mulai Rabu (2/12/2021) secara eksklusif melalui aplikasi Spotify (iOS dan Android).



Sebagai bagian dari pengalaman Spotify Wrapped, jajaran podcast dan lagu teratas milik tiap pendengar akan dikombinasikan menjadi sejumlah playlist yang dipersonalisasi, berbasis data, serta dikurasi secara khusus oleh tim editorial Spotify.

Pengguna Spotify dapat menikmati playlist-playlist ini dalam Wrapped 2021 yang akan memuat:

1. Your 2021 Wrapped – Playlist berisi musik dan podcast yang dipersonalisasi, seperti Your Top Songs 2021 dan Your Artists Revealed.

2. Top Tracks & Artists of 2021 – Playlist berbasis data berisi beragam musik oleh artis-artis teratas di Indonesia dan seluruh dunia.

3. Best New Podcasts of 2021 – Kumpulan podcast-podcast terbaru yang dikurasi berbasis data dari para kreator yang inspiratif dan mampu mendorong inovasi.

4. Best Episodes of 2021 – Kurasi episode podcast terbaik sepanjang tahun.



Dikutip newsroom.spotify.com, fitur Wrapped ini akan memperkenalkan pengalaman baru yang telah disempurnakan untuk pendengar dengan beberapa fitur.

Adapun empat fitur yang dihadirkan, yaitu: