Kode Redeem FF Terbaru 6 Desember 2021, Klik reward.ff.garena.com untuk Tukar Redeem Code
kode redeem FF terbaru dari Garena Free Fire Indonesia 6 Desember 2021 yakni FF11-HHGC-GK3B, klaim di https://reward.ff.garena.com/id.
Penulis: Arif Fajar Nasucha
Editor: Inza Maliana
TRIBUNNEWS.COM - Garena Free Fire Indonesia kembali membagikan kode redeem FF secara gratis yang masih bisa diklaim pada hari ini, Senin (6/12/2021).
Kode redeem FF terbaru ini dibagikan spesial Era Baru.
"Setiap minggu ada redeem code yang akan dibagikan, kali ini spesial Era Baru!" tulis akun Instagram @freefirebgid dalam keterangan unggahannya.
Adapun kode redeem FF 6 Desember 2021 yakni FF11-HHGC-GK3B.
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Pantauan Tribunnews.com, survivors (sebutan player Free Fire) akan mendapatkan Pumpkin Warrior (bottom) dan Vandal Revolt Weapon Loot Crate setelah tukar kode redeem FF tersebut.
Buat kamu yang belum tahu cara redeem code FF, berikut caranya.
Cara Tukar Kode Redeem FF
1. Buka website Reward FF Garena di https://reward.ff.garena.com/id atau klik DI SINI.
2. Login dengan 4 pilihan yang ada (Fb, twitter, Google, Huawei).
3. Input kode redeem FF 'FF11-HHGC-GK3B'.