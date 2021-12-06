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Kode Redeem FF Terbaru 6 Desember 2021, Klik reward.ff.garena.com untuk Tukar Redeem Code

kode redeem FF terbaru dari Garena Free Fire Indonesia 6 Desember 2021 yakni FF11-HHGC-GK3B, klaim di https://reward.ff.garena.com/id.

Editor: Inza Maliana
zoom-inlihat foto Kode Redeem FF Terbaru 6 Desember 2021, Klik reward.ff.garena.com untuk Tukar Redeem Code
Tribunnews.com/Nasucha
Kode Redeem FF Terbaru 6 Desember 2021, Klik reward.ff.garena.com untuk Tukar Redeem Code 

TRIBUNNEWS.COM - Garena Free Fire Indonesia kembali membagikan kode redeem FF secara gratis yang masih bisa diklaim pada hari ini, Senin (6/12/2021).

Kode redeem FF terbaru ini dibagikan spesial Era Baru.

"Setiap minggu ada redeem code yang akan dibagikan, kali ini spesial Era Baru!" tulis akun Instagram @freefirebgid dalam keterangan unggahannya.

Adapun kode redeem FF 6 Desember 2021 yakni FF11-HHGC-GK3B.

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Kode redeem FF Gratis 6 Desember 2021
Kode redeem FF Gratis 6 Desember 2021 (Instagram.com/freefirebgid)

Pantauan Tribunnews.com, survivors (sebutan player Free Fire) akan mendapatkan Pumpkin Warrior (bottom) dan Vandal Revolt Weapon Loot Crate setelah tukar kode redeem FF tersebut.

Buat kamu yang belum tahu cara redeem code FF, berikut caranya.

Cara Tukar Kode Redeem FF

1. Buka website Reward FF Garena di https://reward.ff.garena.com/id atau klik DI SINI.

2. Login dengan 4 pilihan yang ada (Fb, twitter, Google, Huawei).

3. Input kode redeem FF 'FF11-HHGC-GK3B'.

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Sumber: TribunSolo.com
Tags
kode redeem FF
Free Fire
kode redeem Free Fire 6 Desember 2021
reward.ff.garena.com
Klaim Kodenya via reward.ff.garena.com
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