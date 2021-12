Spiderman. Waspada! Penjahat Dunia Maya Manfaatkan Ketenaran Spider-Man: No Way Home untuk Sebarkan Malware

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Waspada, ketenaran film Spider-Man: No Way Home dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab untuk menyebarkan Malware. Malware yang bersembunyi dibalik ketenaran Spider-Man: No Way Home ini dapat menyedot kartu kredit Anda.

Tidak dapat dipungkiri, film terbaru Spider-Man begitu meledak di seluruh penjuru dunia. Film yang karakter Peter Parker diperankan oleh Tom Holland ini berhasil membuat para penggemarnya takjub.

Berbicara tentang Spider-Man: No Way Home, ketenarannya ternyata dibuntuti dengan hal yang kurang menyenangkan. Bahkan justru membahayakan bila Anda kurang hati-hati ketika berselancar di internet.

Jangan terlena dengan Spider-Man: No Way Home yang bertebaran di internet, bisa jadi itu merupakan situs penipuan berkedok phising.

Mengutip dari Threatposts, para peneliti di Kaspersky memperingatkan bahwa perilisan Spider-Man: No Way Home digunakan oleh penjahat dunia maya untuk menyebarkan malware dan mencuri informasi perbankan.

"Ekspektasi penggemar sangat tinggi saat ini, bisa dibilang lebih tinggi daripada film mana pun," ujar Tatyana Scherbakova dari Kasperksy.

"Setiap orang yang pernah menjadi penggemar Spider-Man memiliki teorinya sendiri tentang film tersebut, yang dapat dimanfaatkan oleh penjahat dunia maya," tambahanya.

Orang-orang yang terlena dengan ketenaran di internet akan berusaha mencari informasi seputar Spider-Man: No Way Home atau bahkan mencari video-nya. Sayangnya, para penjahat dunia maya bergerak lebih cepat dari yang Anda kira.

Beberapa situs phising yang ada di internet bahkan meminta informasi perbankan sebagai imbalan untuk mengunduh cuplikan film Spider-Man: No Way Home. Mirisnya, cuplikan video tersebut ternyata merupakan file berbahaya.

File tersebut dipenuhi dengan adware (perangkat lunak beriklan) dan trojan (virus berbahaya yang dapat merusak sistem). Bahkan beberapa diantaranya dapat mengumpulkan dan mengubah data perangkat, seperti yang dilaporkan peneliti dari Kaspersky.

Scherbakova mengimbau supaya penggemar Spider-Man tidak terlena begitu saja dengan iming-iming video, potongan film, atau hal-hal bertema Spider-Man yang tersebar di internet.

Apalagi jika Anda menemukan sebuah situs yang mengharuskan mengisi data terkait perbankan demi mendapatkan sesuatu yang bertema Spider-Man.

Untuk saat ini Spider-Man: No Way Home dapat Anda tonton lewat bioskop. Pastikan Anda nonton film Spider-Man: No Way Home di bioskop untuk saat ini supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti malware dan ancamman serupa.

