QNET Salurkan Bantuan untuk Korban Erupsi Gunung Semeru Lumajang

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS, JAKARTA -- QNET memberikan bantuan langsung pada masyarakat Lumajang yang menjadi korban erupsi Gunung Semeru, Sabtu (25/12/2021).

CEO QNET Malou Caluza menerangkan bantuan itu diberikan lewat RHYTHM Foundation. Bantuan yang diberikan berupa makanan siap santap yang didistribusikan pada warga yang tinggal sementara di tenda-tenda pengungsian di Desa Kunir, Dusun Leker, Desa Sumber Mujur, dan Desa Penanggal.

Bantuan ini, lanjut dia, merupakan perwujudan filosofi yang diusung QNET, yakni ‘Raise Yourself To Help Mankind (RYTHM)’.

"Yang peduli serta berkomitmen membantu meningkatkan kualitas kehidupan sesama masyarakat sehingga lebih sejahtera,” ujar Malou dalam keterangannya, Senin (27/12/2021).

Baca juga: Lewat KOPHI, Pengusaha Milenial Reza Paten Donasikan 100 Juta Rupiah untuk Korban Semeru

Malou menuturkan, bahwa perusahaan yang ia naungi ingin hadir membantu masyarakat Lumajang yang sedang dilanda bencana. Pihaknya ingin agar kondisi dan mental korban kembali pilih meski sampai detik ini masih tinggal di pengungsian.

Malou berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak. Ia mengajak untuk bersama-sama mendoakan agar kejadian ini segera membaik.

"Warga dapat beraktivitas seperti semula, ekonomi kembali bergeliat, anak-anak kembali ke sekolah, dan semua aktifitas harian kembali rutin dijalani dengan tenang,” ucap Malou.

Ketika pembagian bantuan dilakukan, Kepala Dusun Umbulsari Desa Sumber Mujur, Rudi Mulyono mengatakan bahwa masyarakat sangat senang dengan bantuan yang disalurkan. Dengan makanan siap saji yang variatif, mereka mendapatkan kemudahan dalam urusan konsumsi.

“Pada dasarnya, kami juga diberikan makanan oleh pemerintah dan organisasi lainnya, tetapi makanan yang diberikan QNET memberikan kesan tersendiri bagi kami,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Koordinator Relawan Semeru Andi Geprik. Ia berujar, gerakan penyaluran bantuan ke titik-titik lokasi penampungan seperti yang dilakukan oleh QNET sangat membantu para korban yang tidak tertampung di tenda-tenda pengungsian.

"Kami berharap, semakin banyak lagi organsasi yang ikut terjun dan memberi bantuan kepada para pangungsi, “ tutur Andi Geprik.

Melakukan kegiatan sosial dan terjun langsung ke daerah bencana untuk memberikan bantuan, baik di Indonesia atau luar Indonesia sudah jadi komitmen QNET.

Aksi peduli yang kerap dilakukan bahkan membawa QNET melalui RYTHM Foundation yang bekerja sama dengan ASA Foundation mendapatkan Emas dari Indonesian SDGs Award (ISDA) 2021 pada September 2021.