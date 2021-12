Nimo TV Gala 2021 Jadi Pemuncak Buat Para Insan eSport: dari Streamer Hingga Pro Player

Laporan Reporter: Noverius Laoli

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Platform streaming global Nimo TV akan menghadirkan malam penghargaan bagi individu, organisasi, dan partner terbaik di dunia game dan liveshow dalam Nimo TV Gala 2021.

Mulai 23 Desember hingga 10 Januari 2022, seluruh penggemar dapat memberikan dukungan kepada insan eSports dan liveshow baik itu streamer, content creator, pro player dan beragam nominasi lainnya untuk menjadi pemenang di malam penghargaan Nimo TV Gala 2021.

Penentuan pemenang dari setiap kategori akan berdasarkan jumlah vote terbanyak yang diberikan oleh penggemar atau masyarakat umum. Untuk berpartisipasi memberikan voting kepada individu dapat diakses pada aplikasi Nimo TV.

Terdapat 8 kategori diantaranya 5 kategori game dan 3 kategori liveshow yang akan dipersembahkan kepada streamer, gamer, dan content creator paling favorit, berprestasi, dan paling populer. Berikut daftar lengkap kategori yang terbuka untuk dukungan suara seluruh masyarakat.

Award Categories yakni pertama, Kategori Game: Top Mobile Legends Streamer 2021, Top PUBG Mobile Streamer 2021, Top GTA V Streamer 2021, The New Rising Star 2021, Top Streamer 2021.

Kedua, Kategori Liveshow: Most Popular Liveshow Female Streamer 2021, Most Popular Liveshow Male Streamer 2021, New Rising Liveshow Streamer 2021.

Local Manager Nimo TV Indonesia, Veronica, mengatakan, jutaan pengguna Nimo TV telah disuguhkan permainan terbaik yang menghibur dari sejumlah streamer terbaik.

Ia bilang, ribuan game dan puluhan sesi game yang dipersembahkan kepada viewers telah menjadi bagian sejarah perjalanan Nimo TV hingga sekarang.

"Nimo TV Gala 2021 yang akan diselenggarakan di awal tahun 2022 ini akan menjadi malam puncak perayaan dan apresiasi kepada seluruh streamer serta gamer dan partner atas kontribusi mereka terhadap ekosistem game, esports dan hiburan sepanjang tahun 2021,” ujar Veronica, dalam siaran pers, Senin (27/12/2021).