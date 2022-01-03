Kode Redeem FF 3 Januari 2022, Akses reward.ff.garena.com untuk Tukar Redeem Code
Kode Redeem FF 3 Januari 2022 yakni FF11-9MB3-PFA5, Akses reward.ff.garena.com untuk Tukar Redeem Code.
Penulis: Arif Fajar Nasucha
Editor: Nuryanti
TRIBUNNEWS.COM - Pekan ini, Garena Free Fire Indonesia membagikan kode redeem FF gratis.
Kode redeem FF terbaru ini telah dibagikan pada Minggu (2/1/2022), kemarin.
Adapun redeem code FF gratis tersebut yakni FF11-9MB3-PFA5.
Pantauan Tribunnews.com, Senin (3/1/2022), kode redeem FF terbaru FF11-9MB3-PFA5 masih bisa diklaim di https://reward.ff.garena.com/id.
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Setelah diklaim, survivors (sebutan playar Free Fire) akan mendapatkan satu wasteland roamer (head) dan satu atlantic warrior (shoes).
Buat kamu yang belum tahu cara redeem code FF, berikut caranya.
Cara Tukar Kode Redeem FF
1. Buka website Reward FF Garena di https://reward.ff.garena.com/id atau klik DI SINI.
2. Login dengan 4 pilihan yang ada (Fb, twitter, Google, Huawei).
3. Input kode redeem FF 'FF11-9MB3-PFA5'.