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Kode Redeem FF 3 Januari 2022, Akses reward.ff.garena.com untuk Tukar Redeem Code

Kode Redeem FF 3 Januari 2022 yakni FF11-9MB3-PFA5, Akses reward.ff.garena.com untuk Tukar Redeem Code.

Editor: Nuryanti
zoom-inlihat foto Kode Redeem FF 3 Januari 2022, Akses reward.ff.garena.com untuk Tukar Redeem Code
Instagram.com/freefirebgid
kode redeem FF 3 Januari 2022. 

TRIBUNNEWS.COM - Pekan ini, Garena Free Fire Indonesia membagikan kode redeem FF gratis.

Kode redeem FF terbaru ini telah dibagikan pada Minggu (2/1/2022), kemarin.

Adapun redeem code FF gratis tersebut yakni FF11-9MB3-PFA5.

Pantauan Tribunnews.com, Senin (3/1/2022), kode redeem FF terbaru FF11-9MB3-PFA5 masih bisa diklaim di https://reward.ff.garena.com/id.

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kode redeem FF 3 Januari 2022
kode redeem FF 3 Januari 2022 (Instagram.com/freefirebgid)

Setelah diklaim, survivors (sebutan playar Free Fire) akan mendapatkan satu wasteland roamer (head) dan satu atlantic warrior (shoes).

Buat kamu yang belum tahu cara redeem code FF, berikut caranya.

Cara Tukar Kode Redeem FF

1. Buka website Reward FF Garena di https://reward.ff.garena.com/id atau klik DI SINI.

2. Login dengan 4 pilihan yang ada (Fb, twitter, Google, Huawei).

3. Input kode redeem FF 'FF11-9MB3-PFA5'.

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Sumber: TribunSolo.com
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