Didorong Teknologi 5G, Potensi Pasar Ekosistem IOT di RI Cukup Besar, Ini Sejumlah Tantangannya

Laporan wartawan Tribunnews.com, Hendra Gunawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekosistem Internet of Things (IOT), di Indonesia memiliki potensi yang besar, apalagi ketika didorong oleh teknologi 5G. Namun di sisi lain terdapat sejumlah tantangan yang menjadi pekerjaan rumah bagi pengembang IOT.

Menurut Ketua Umum Asosiasi IOT Indonesia (ASIOTI), Teguh Prasetya potensi ekosistem atau pasar IOT di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 26 miliar dolar AS atau Rp 372 triliun, yang terdiri dari peningkatan di beberapa sektor.

Mulai dari sektor perangkat yang potensinya meningkat 13 persen menjadi 3,4 miliar dolar AS atau Rp 48,6 triliun, dan jaringan meningkat 9 persen menjadi 2,3 miliar dolar AS atau Rp 32,8 triliun. Berikutnya peningkatan juga terjadi di IOT sektor aplikasi sebesar 33 persen menjadi 8,6 miliar dolar AS atau Rp 122,9 triliun dan aplikasi sebesar 45 persen yakni 11,7 miliar dolar AS atau Rp 167,3 triliun.

“Di tahun 2022 pasar IOT akan meningkat dan aplikasi mengalami peningkatan yang tinggi hingga Rp 167,3 triliun dibandingkan sektor IOT lainnya,” ujar Teguh dalam acara webinar Telset Techtival 2021 pada Selasa (11/1/2022).

Kemudian sepanjang tahun potensi pasar IOT akan terus mengalami peningkatan. Nantinya di tahun 2025 pasar IOT di Indonesia diprediksi mampu bisa mencapai 40 miliar dolar AS atau Rp 572,7 triliun di tahun 2025, dengan 678 juta perangkat IOT yang sudah terhubung.

“Berdasarkan hasil analisa ASIOTI di tahun 2020 besarnya potensi IOT di Indonesia hingga tahun 2025 adalah 40 miliar dolar AS. Potensi ekosistem IOT yang besar ini sejalan dengan minat, kebutuhan serta demand dari masyarakat yang ada,” ungkap Teguh.

Pria yang juga berstatus sebagai Dirut PT Alita Praya Mitra ini menjelaskan kalau terdapat 9 sektor IOT yang bisa dikembangkan di tahun 2022 sampai 2025. Kesembilan sektor tersebut adalah Kesehatan, Makanan dan Minuman, Pertanian dan Perkebunan, Tambang dan Perminyakan, Perumahan, Transportasi, Perkantoran & Kawasan, Pendidikan dan Manufaktur.

“Ada 3 hal besar yang akan menjadi pokok pengembangan IOT yaitu meningkatkan operasional dan efisiensi, meningkatkan kualitas kesehatan dan keamanan, serta meningkatkan produktivitas. Ketiga hal tersebut terbagi dalam 9 sektor pengembangan,” jelasnya.

Teknologi 5G Mendorong Ekosistem IOT di Indonesia