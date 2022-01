Viral dan Jadi Tren di TikTok, Apa Itu What Did Hubble See On Your Birthday? Berikut Cara Membuatnya

Simak informasi mengenai What Did Hubble See On Your Birthday dan cara membuatnya.

TRIBUNNEWS.COM - Simak informasi mengenai What Did Hubble See On Your Birthday dan cara membuatnya.

Kini media sosial TikTok tengah ramai dengan tren baru bernama What Did Hubble See On Your Birthday.

Sebelumnya, tren serupa dengan nama Moon Phase lebih dulu muncul.

Jika Moon Phase menampilkan gambar penampakan bulan saat hari ulang tahun seseorang, tren What Did Hubble See On Your Birthday akan menampilkan gambar penampakan luar angkasa secara lebih luas.

Lalu, seperti apa tren What Did Hubble See On Your Birthday tersebut?

What Did Hubble See On Your Birthday

Dalam laman nasa.gov, terdapat tampilan dengan tulisan Select Your Birth Date.

Masyarakat nantinya akan dapat melihat gambar penampakan luar angkasa pada tanggal lahir yang dipilih.

Dalam tanggal tertentu, gambar penampakan muncul berdasarkan peristiwa luar angkasa yang pernah terjadi di tanggal yang sama, meskipun tahunnya berbeda dengan tahun lahir masyarakat yang memilih.

Sebagai informasi, Hubble merupakan teleskop luar angkasa yang menjelajahi alam semesta selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.