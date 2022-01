Biaya Langganan Netflix di Sejumlah Negara Mengalami Kenaikan 

Laporan Wartawan Tribunnews, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejak kenaikan yang pertama pada Oktober 2021 lalu, Netflix Kembali mengumumkan kenaikan biaya langganan yang semula satu dolar AS menjadi dua dolar AS per bulan.

“Kami memperbarui harga kami sehingga kami dapat terus menawarkan berbagai pilihan hiburan berkualitas. Seperti biasa kami menawarkan berbagai paket sehingga anggota dapat memilih harga yang sesuai dengan anggaran mereka," jelas juru bicara Neflix.

Dilansir dari Reuters, kenaikan ini berlaku bagi pengguna lama maupun pengguna baru di wilayah Amerika Serikat dan Kanada. Harga paket yang berubah meliputi paket standar.

Untuk Amerika, harga yang naik sebesar 15,49 dolar dari sebelumnya seharga 13,99 dolar AS sedangkan di Kanada paket standar dari sebelumnya 14,99 naik menjadi 16,49 dolar Canada.

Alasan naiknya harga layanan Neflix sebagai Langkah strategi dari perusahaan dalam menangani persaingan ketat antar layanan streaming seperti Disney plusnya, Amazon, dan Apple TV .

Adanya persaingan ini membuat Netflix berusaha memproduksi banyak tayangan kepada penontonnya. Tercatat sepanjang 2021 Netflix telah menggelontorkan 17 miliar dolar AS untuk konten-konten terbarunya.

Sebut saja seperti “Squid Game”, “Bridgerton”, “Emily In Paris” beberapa judul tersebut belakangan menjadi tayangan yang paling diburu pelanggan dan sempat membuat heboh media sosial.

Meski beberapa kali sempat mengalami kenaikan harga namun tidak membuat peminat platfrom streaming satu ini sepi peminat.

Terhitung di kuartal ketiga 2021 lalu setidaknya ada 13,6 juta pelanggan secara global dengan total pendapatan mencapai 33 miliar dolar AS.