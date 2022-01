Jual 40 Juta Unit iPhone 13 Series, Apple Jadi Perusahaan Teknologi Tersukses di Masa Pandemi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Apple menjadi perusahaan yang terbilang sukses di masa pandemi karena berhasil menjual 40 juta unit iPhone 13 Series selama libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Analis dari Wedbush, Daniel Ives, menyebutkan, permintaan iPhone 13 pada pada Desember 2021 melebihi kemampuan pasok yang dimiliki Apple.

Hal ini dianggap sebagai tanda positif bagi Apple mengingat rantai pasokan mulai membaik. Ives juga menjelaskan, China menjadi pasar utama untuk penjualan produk Apple selama lebih dari 12 bulan terakhir.

Selain itu, China juga menjadi wilayah utama untuk penjualan iPhone terutama terkait dengan peningkatan pangsa pasar iPhone 12 dan iPhone 13.

Beberapa waktu lalu Apple juga dinobatkan sebagai perusahaan yang memiliki valuasi 3 triliun dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp 4.300 triliun mengalahkan nilai valuasi Microsoft senilai 2,56 triliun dolar AS.

Mengutip dari situs resmi Apple yang dikutip Rabu (19/1/2022), peningkatan bisnis Apple ini disebut karena adanya dukungan layanan digital yang positif.

Capain Apple ini membuat pendapatan CEO Apple Tim Cook mengalami peningkatan, tercatat pada 2021 jumlah pendapatan Tim Cook mencapai 98,7 juta dolar AS.

Menurut laporan New York Post, pendapatan sangat besar yang diterima Cook pada 2021 termasuk lebih dari 82 juta dolar AS dalam bentuk penghargaan saham, bonus 12 juta dolar AS terkait dengan target kinerja internal, 3 juta dolar AS gaji pokok dan sekitar 1,4 juta dolar AS dalam kompensasi lainnya