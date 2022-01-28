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KODE Redeem FF Jumat, 28 Januari 2022, Segera Klaim Melalui reward.ff.garena.com
Kode Redeem FF Jumat, 28 Januari 2022 diklaim melalui reward.ff.garena.com, segera klaim kodenya agar mendapatkan item secara gratis berikut ini.
Penulis: Oktaviani Wahyu Widayanti
Editor: Arif Fajar Nasucha
TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan kode redeem Free Fire (FF) untuk Jumat (28/1/2022) hari ini.
Kode redeem FF dapat diklaim dengan berbagai hadiah seperti diamond, senjata, bundle, voucher, dan item-item gratis menarik lainnya.
Kode redeem FF diklaim secara online melalui laman reward.ff.garena.com.
Jika kode tidak dapat diklaim berarti kode tersebut sudah tidak tersedia lagi.
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Kumpulan Kode Reedem FF Terbaru untuk Jumat, 28 Januari 2022, dikutip dari republicworld.com:
DDFRTY1616POUYT: Free Pet
FFGYBGFDAPQO: Free Fire Diamonds
BBHUQWPO1616UY: Diamond Royale Voucher
MJTFAER8UOP16: 80,000 diamond codes
BHPOU81616NHDF: Elite Pass and Free Top Up