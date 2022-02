Amazon Beri Potongan Harga Hingga 30 Persen Untuk Pembelian Kamera Keamanan Rumah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Amazon memberikan potongan harga 30 persen untuk setiap pembelian kamera keamanan di rumah.

Untuk satu Kit kamera Blink Outdoor turun harga menjadi 70 dolar AS dan kamera indoor Blink Mini dijual seharga 25 dolar AS, sekitar 5 dolar AS dari rekor terendahnya. Sementara itu, Amazon juga memberikan potongan harga untuk Blink Video Doorbell baru, harganya turun dari 50 dolar AS menjadi 40 dolar AS.

Selain tahan cuaca, kamera Blink Outdoor ini bersifat nirkabel sehingga pengguna dapat menempatkannya hampir di mana saja dan di sekitar rumah.

Perangkat ini merekam video dengan kualitas 1080p dan dapat merekam saat malam hari dengan sensor inframerah, ditambah lagi perangkat ini akan mengirim peringatan ke ponsel cerdas pengguna ketika mendeteksi gerakan.

Kamera ini juga mendukung audio dua arah, sehingga dapat mengobrol dengan siapa pun yang ada di seberang pintu depan.

Jika sudah memiliki perangkat Echo Show di rumah, pengguna dapat mengecek dan mengontrol hasil dari rekaman tersebut kapan saja. Untuk masa pakai baterai, dua baterai AA yang memberi daya pada kamera Blink Outdoor tersebut dapat bertahan selama dua tahun.