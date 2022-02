Realme GT2 Pro dengan Kamera Ultra Wide 50 Megapiksel Segera Meluncur, Intip Spesifikasinya

Laporan Wartawan Tribunnews, Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Realme sepertinya akan segera meluncurkan ponsel terbarunya, Realme GT2 Pro. Hal itu terungkap dari cuitanMadhav Sheth, Presiden Unit Bisnis Internasional Realme di Twitter hari ini, Kamis (10/2/2022).

"The Galaxy is full of stars & we always look out for the brightest one. Shining bright as ever, our realme GT 2 Pro will feature the best flat display among all Android phones soon. Stay tuned!," cuitnya.

Kabar ini tidak mengejutkan karena sebelumnya dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews, 7 Desember 2021 lalu, Madhav Sheth menjanjikan akan meluncurkan smartphone GT2 series ke Indonesia pada kuartal I 2022.

"Realme akan segera menggarap segmen smartphone premium di kuartal I 2022 melalui peluncuran GT 2 series. Dan, pada dasarnya kami akan mampu membawa produk yang inovatif dan disruptif di masa datang melalui seri smartphone GT Series ini." ujarnya saat itu.

Realme GT2 Pro diperkirakan akan menggunakan layar LTPO 2.0 AMOLED dengan ukuran 6,7 inci dengan kemampuan refresh rate 1-120 Hz.

Layar Realme GT 2 Pro mendukung touch sampling rate hingga 1.000 Hz, teknologi 10-bit warna, HDR10+, serta pelindung Corning Gorilla Glass Victus.

Untuk kamera, dia diperkirakan akan menggunakan 3 lensa di kamera belakang yang terdiri dari 50 megapiksel kamera utama, 50 megapiksel kamera ultrawide, dan 3 megapiksel kamera makro.

Sedangkan kamera depan menggunakan lensa 32 megapiksel yang mampu menghasilkan gambar berkualitas tinggi.

Ponsel ini ditenagai Chipset Snapdragon 8 Generasi 1, dan sudah menjalankan sistem operasi Android 12 dengan dukungan antarmuka Realme UI 3.0.

Untuk, penyimpanannya masing-masing terdapat pilihan 8GB/128GB dan 12GB/128GB. Spesifikasi lain dari ponsel ini adalah kapasitas baterainya sudah 5.000 mAh dengan dukungan fast charging 65 Watt, under-display fingerprint, Bluetooth 5.2, dan NFC.

Ponsel ini akan rilis dalam pilihan warna Paper White, Paper Green, Steel Black, Titanium Blue.

Realme GT2 Pro 8 GB/128 GB dibanderol sebesar 3.899 yuan atau sekitar Rp 8,8 juta. Realme GT 2 Pro 12 GB/512 GB dibanderol dengan harga 4.999 yuan atau sekitar Rp 11,2 juta.