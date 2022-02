Tumblr Tambahkan Fitur Monetisasi untuk Tarik Lebih Banyak Kreator

Laporan Wartawan Tribunnews, Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tumblr kembali mempertahankan pembuat konten di platform dan mendorong lebih banyak blogger yang mendaftar dengan meluncurkan fitur monetisasi keduanya dalam delapan bulan.

Fitur tip jar baru memungkinkan pengguna memberi tip kepada pembuat favorit mereka di platform. Yang harus pengguna lakukan adalah memilih tab "Kiat" pada kiriman untuk memberi tip, lalu pilih jumlah yang ingin diberikan. Pengguna dapat memberi tip hingga 100 dolar AS.

Pengguna dapat mengirimnya secara anonim atau menambahkan pesan dan melihat siapa lagi yang telah mengirim tip pada pos yang sama.

Toples tip sudah tersedia untuk semua pengguna di AS, dan akan segera diperpanjang. Tumblr tidak mengambil potongan dari pembayaran melalui Stripe.

Fitur ini hadir delapan bulan setelah peluncuran Post+ Tumblr, layanan berlangganan yang memungkinkan pembuat konten menagih pengguna untuk beberapa konten eksklusif.

Jadi untuk toples tip, penggemar dapat memberi tip pada satu pos dan dapat memilih berapa banyak yang akan diberikan Post+.

Di sisi lain, adalah pembayaran berulang yang diberikan penggemar kepada pembuat konten yang memberikan konten eksklusif sebagai imbalannya.

Post+ dimulai dari 3,99 dolar AS, dengan tambahan 5,99 dolar AS kemudian saat ini menjadi 9,99 dolar AS per bulan. Pengguna juga dapat memakai Tumblr Tips dan Post+ secara bersamaan.

Fitur ini kemungkinan disiapkan untuk meningkatkan pengguna.

Sementara, Platform ini kehilangan hampir sepertiga penggunanya setelah melarang konten pornografi pada 2019, dan masih berjuang untuk menarik lebih banyak orang.

Sekitar setengah dari semua pengguna di Tumblr adalah Gen Z dan mereka menghabiskan sekitar 26 persen lebih banyak waktu di platform daripada pengguna lain, menurut Tumblr.