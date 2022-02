Snapchat Luncurkan Fitur Berbagi Lokasi Secara Real Time

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Snapchat dikabarkan telah memperkenalkan fitur baru yakni berbagi lokasi secara real time yang memungkinkan teman dan keluarga mengetahui lokasi pengirim saat itu.

Seperti dilansir The Verge, fitur ini berfungsi seperti aplikasi Find My di iOS, serta fitur lokasi langsung serupa dari WhatsApp dan Facebook Messenger.

Snapchat berkolaborasi dengan organisasi nirlaba It's On Us untuk membuat fitur yang diyakini akan membantu memerangi gelombang serangan seksual di kampus, terutama karena siswa terus kembali ke pembelajaran tatap muka di kampus setelah berbulan-bulan belajar virtual karena pandemi.

Snapchat mengatakan fitur berbagai lokasi secara real time hanya akan berfungsi untuk pengguna individu dan teman serta anggota keluarga terpercaya mereka, dan itu dapat diaktifkan selama 15 menit atau beberapa jam, tergantung pada preferensi pengguna.

Fitur berbagi lokasi real-time ini merupakan fitur pertama untuk Snapchat, yang sudah menawarkan opsi untuk memungkinkan pengguna melihat lokasi teman mereka saat terakhir menggunakan aplikasi.

Snapchat juga telah mengumumkan pengguna dapat mengubah nama atau username dengan mengikuti petunjuk yang sudah ditetapkan.

Rencananya, fitur berbagi lokasi secara real time ini akan diluncurkan secara bertahap.