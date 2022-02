Pencarian Mobil Listrik di Google Search Naik 54 Persen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Minat masyarakat Indonesia terhadap kendaraan elektrifikasi meningkat tajam. Hal itu tercermin dalam laporan terbaru Google bertajuk Year in Search 2021: Look back to move your business forward, yang dipublikasikan hari ini, Selasa (22/2/2022).

Google menyatakan, di sektor transportasi dan perjalanan, minat masyarakat Indonesia terhadap mobil listrik meningkat, tercermin dari penelusuran terkait mobil listrik, yang meningkat sebanyak 54 persen di mesin pencari Google.

Penelusuran tentang emisi mobil juga meningkat sebesar 85 persen, sementara penelurusan terkait kendaraan ramah lingkungan malah melonjak 230 persen.

Menanggapi hal tersebut, Head of Marketing PT Hyundai Motors Indonesia, Astrid A. Wijana menyatakan, laporan terbaru ini sangat membantu perusahaannya dalam pengembangan mobil listrik di Inonesia.

“Hal ini menjadi motivasi kami untuk terus mendukung ekosistem mobil listrik sebagai kendaraan masa depan untuk masyarakat Indonesia," ujar Astrid di acara paparan riset yang diselenggarakan Google Indonesia, Selasa (22/2/2022).

Astrid menyatakan pihaknya akan terus melanjutkan edukasi ke masyarakat tentang kendaran listrik.

"Kami juga terus mencari tahu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan konsumen mencari tahu tentang kendaraan listrik," ujarnya.

Dia menyatakan, upaya edukasi kendaraan listrik tidak bisa hanya dilakukan di level agen pemegang merek (APM).

"Kita harus melakukan upaya lain misalnya membuat konten video yang mudah dicerna. Kita memberikan kesempatan masyarakat mendapatkan informasi baik yang dibuat oleh Hyundai tapi juga media," ungkapnya.

Selain itu, untuk melanjutkan komitmen perusahaannya pada pengembangan mobil listrik di tanah air, tahun 2022 ini Hyundai akan memproduksi mobil listrik pertama di Indonesia.

Laporan riset terbaru Google ini mengungkap lima tema terbesar lanskap konsumen di tahun 2021 serta analisis mendalam pada enam sektor industri utama.

Head of Ads Marketing Google Indonesia Yolanda Sastra mengatakan masyarakat Indonesia banyak membuka google search salah satunya untuk memahami perubahan dan tantangan selama pandemi Covid-19 berlangsung.

“Tahun 2021 adalah tahun untuk beradaptasi dengan perubahan yang terus terjadi dan untuk mengevaluasi kembali apa yang penting bagi kita sebagai individu dan sebagai penghuni bumi," ujarnya.

Orang Indonesia membuka Google Search untuk mencari ide dan inspirasi, tetapi juga untuk memahami perubahan dan tantangan yang dihadirkan oleh pandemi. Laporan ini sungguh dapat membantu brand dan pemasar mengidentifikasi pergeseran utama perilaku konsumen dan apa yang harus diketahui ke depannya,” kata dia.