GADGET
KODE Redeem FF Terbaru Senin 28 Februari 2022, Perhatikan Cara Klaim Kodenya di reward.ff.garena.com
Kode redeem FF terbaru Senin, 28 Februari 2022 diklaim melalui reward.ff.garena.com, berikut cara klaim kodenya agar dapatkan item secara gratis.
Penulis: Oktaviani Wahyu Widayanti
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Simak kumpulan kode redeem Free Fire (FF) terbaru untuk Senin (28/2/2022) hari ini.
Kode redeem FF dapat diklaim dengan berbagai hadiah seperti diamond, senjata, bundle, voucher, dan item-item gratis menarik lainnya.
Kode redeem FF diklaim secara online melalui laman reward.ff.garena.com.
Perhatikan cara klaim kodenya, Jika kode tidak dapat diklaim berarti kode tersebut sudah tidak tersedia lagi.
Baca juga: Game NFT Bertani Online Pertama Karya Anak Bangsa Diluncurkan
Baca juga: KODE Redeem FF Terbaru, Sabtu 26 Februari 2022, Berikut Cara Klaim Kodenya di reward.ff.garena.com
Kumpulan Kode Reedem FF Terbaru untuk Senin, 28 Februari 2022, dikutip dari republicworld.com:
V3B4-5JTU-65X4 - Premium Bundles
HKI8-765R-SDWC - Get Justice Fighter and Vandal Revolt Weapon Loot Crate
987S-6WTG-4BNT - Get Mr Shark Backpack, Kelly Bobblehead, Spikey Spine
FMNR-JUTI-GOVC - EGG Hunter Loot Box
8M90-OILJ-OHBL - Free 299 Diamonds Bundle