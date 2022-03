Gods Flame Digital Kembangkan Metaverse dan Rantai Publik Hak Karbon

Gods Flame Digital Co., Ltd. kini resmi menjadi mitra strategis Ding Chen Carbon Asset Management Co., Ltd. dan akan mengembangkan rantai hak karbon untuk publik, teknologi blockchain dan hak distribusi karbon

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gods Flame Digital Co., Ltd. kini resmi menjadi mitra strategis Ding Chen Carbon Asset Management Co., Ltd. dan akan mengembangkan rantai hak karbon untuk publik, teknologi blockchain dan hak distribusi karbon.

"Hanya ada satu bumi bagi kita. Sejak abad ke-19, manusia terus menerus menghasilkan sejumlah besar karbon dioksida untuk manufaktur dan produksi, menghasilkan peningkatan tajam dalam efek rumah kaca. Melindungi bumi dan meregenerasi hutan akan menjadi tugas utama pengelolaan berkelanjutan dari bumi," kata Jack Yao, General Manager Ding Chen Carbon Asset Management Co., Ltd., dalam keterangan pers tertulis, Selasa (1/3/2022).

General Manager Gods Flame Digital Co. , Ltd. Lin Zhifan mengatakan, dengan menjadi mitra strategis dengan Ding Chen Carbon Asset Management Co., Ltd. pihaknya juga menjadi bagian dari perlindungan bumi.

"Di masa depan, selain pengembangan dan pengembangan rantai publik hak karbon.

Selain penerbitan, kami akan mengembangkan dunia metaverse yang didedikasikan untuk hubungan erat antara perlindungan lingkungan dan hak karbon," ungkapnya.

Baca juga: Komitmen Tekan Emisi Karbon, PGN Subholding Gas Pertamina Teken MOU Dengan SK E&S Korea

Sebagian dari hasilnya akan diinvestasikan kembali dalam sumber daya perlindungan lingkungan, sehingga dunia maya dan dunia nyata dapat benar-benar membangun jembatan dan menjadi siklus berkelanjutan.

Rantai publik hak karbon

Lingkup aplikasi teknis blockchain tidak terbatas pada perdagangan aset digital, e-commerce, pelacakan rantai pasokan, dan industri lainnya. Bidang perlindungan lingkungan juga merupakan salah satu proyek yang berhasil diterapkan dalam beberapa tahun terakhir.

Penetapan harga khusus produk keuangan karena beberapa negara atau perusahaan memiliki batas atas tertentu pada emisi karbon mereka, sehingga kelebihan atau hak karbon yang tersisa dapat diubah menjadi "ton" kesetaraan karbon dioksida (tCO2e) untuk diperdagangkan.

Karena perusahaan dan bahkan negara membutuhkan platform yang transparan, adil dan terbuka untuk perdagangan hak karbon, karakteristik blockchain saat ini termasuk kelanggengan, transparansi, keterbukaan, keterlacakan, dan lain-lain dan sangat cocok untuk aplikasi dalam perdagangan karbon.

Di masa depan, Gods Flame Digital juga akan membangun platform yang adil, terbuka, dan transparan berdasarkan teknologi blockchain melalui komunikasi dan kesepakatan kontrak pintar.

Selain perlindungan, juga memungkinkan unit pengawasan terkait untuk mengawasi transaksi terkait dengan lebih mudah.