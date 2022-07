Operator Telekomunikasi Ini Sabet Gold Winner Asia-Pacific Stevie Awards.

TRIBUNNEWS.COM - Operator telekomunikasi milik pemerintah Telkomsel menjadi peraih Gold Winner pada 2022 Asia-Pacific Stevie Awards.

Ini adalah salah satu ajang bergengsi bagi bisnis perusahaan di kawasan Asia-Pasifik.

Ajang penghargaan bisnis dunia yang mengapresiasi berbagai upaya dari 900 perusahaan di 29 negara kawasan Asia-Pacific (APAC) dalam menciptakan inovasi bisnis.

Pada ajang penghargaan tersebut, panel juri menobatkan Telkomsel yang merupakan bagian dari perusahaan BUMN TelkomGroup sebagai yang terbaik dalam kategori “Innovation in Human Resources Management, Planning & Practice” untuk industri telekomunikasi.

Direktur Human Capital Management Telkomsel R Muharam Perbawamukti mengatakan, “Kami bersyukur bisa mendapatkan predikat terbaik dalam ajang penghargaan Asia-Pacific Stevie Awards 2022. Penghargaan ini akan menjadi pendorong bagi Telkomsel untuk secara konsisten menciptakan berbagai inovasi dalam mengakselerasi transformasi pengelolaan SDM yang semakin berkembang, sehingga kami dapat terus mengembangkan talenta-talenta yang kami miliki untuk menjadi pakar teknologi digital yang andal dan relevan dengan perkembangan industri bisnis yang dinamis.”

Asia-Pacific Stevie Awards merupakan bagian dari program Stevie Awards, ajang penghargaaan bisnis tertinggi di dunia untuk memberikan apresiasi terhadap beragam capaian inovatif dan kontribusi positif berbagai organisasi dan pekerja profesional di seluruh dunia.

Pada edisi kesembilan Asia-Pacific Stevie Awards kali ini, terdapat lebih dari 900 perusahaan di 29 negara kawasan APAC dengan berbagai capaian inovatif yang masuk ke dalam nominasi di dalam beberapa kategori, di antaranya Excellence in Innovation in Products & Services, Innovative Management, Innovation in Corporate Websites, dan lainnya.

Terdapat tiga tingkatan pemenang dari setiap kategori, yaitu Gold, Silver, dan Bronze. Tingkatan pemenang ditentukan berdasarkan nilai rata-rata yang diberikan oleh lebih dari 100 eksekutif di seluruh dunia sebagai dewan juri.

Pada tahun ini, TelkomGroup menjadi pemenang teratas dengan raihan 16 Gold, 3 Silver, dan 3 Bronze. Salah satu Gold yang berhasil diraih oleh TelkomGroup disumbang dari Telkomsel pada kategori ‘Innovation in Human Resources Management, Planning & Practice’ untuk industri telekomunikasi. Dalam hal ini, Telkomsel dinilai mampu menghadirkan inovasi dalam menjalankan manajemen SDM yang optimal untuk mendukung keberlangsungan transformasi digital perusahaan yang menyeluruh.

Pengembangan talenta teknologi merupakan bagian penting dari transformasi yang dilakukan Telkomsel. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, di sepanjang tahun 2021 Telkomsel menjalankan serangkaian program dibawah naungan Transformational Expert Development Academy, sebuah program pengembangan skill bagi karyawan untuk menguasai keterampilan digital yang sangat dibutuhkan perusahaan, seperti data science, UI/UX, software development, cyber security, dan lainnya.