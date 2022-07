Kode Redeem Genshin Impact Hari Ini, Minggu 17 Juli 2022

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kode redeem game Genshin Impact yang bisa kamu klaim hari ini, Minggu (17/7/2022).

Hadiah-hadiah menarik bisa diklaim lewat kode redeem Genshin Impact ini.

Meski bisa mendapatkan hadiah gratis, penukaran kode redeem Genshin Impact mempunyai batas waktu.

Agar tak hangus, segeralah untuk melakukan redeem kode.

Atau, kamu bisa memasukkan semua kode redeem pada hari ini, aga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah gratisnya.

Berikut ini kode redeem Genshin Impact yang dirangkum dari t-developers, Minggu 17 Juli 2022

Baca juga: Kode Redeem Genshin Impact Sabtu, 16 Juli 2022, Segera Klaim Melalui genshin.hoyoverse.com/id/gift

- MTNUJBXDD72R – 60 primogems and five adventurer’s experience

- GENSHINGIFT – 50 primogems and three hero’s wit (this code works periodically)

- 9B9S79CB4FX7

- RKG8NHMK8GFN