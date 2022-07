Cara Memindahkan Chat WhatsApp dari Android ke iPhone, Pastikan Gunakan Aplikasi Versi Terbaru

TRIBUNNEWS.COM - Berikut cara memindahkan chat WhatsApp dari Android ke iPhone.

Diketahui, WhatsApp telah menambahkan fitur terbaru untuk mentransfer seluruh riwayat chat dari Android ke iPhone.

Hal tersebut disampaikan oleh akun twitter resmi WhatsApp @whatsApp pada Kamis (12/7/2022), lalu.

"A new way to keep the chats that mean the most Today, you’ll have the ability to transfer your entire chat history from Android to iOS and vice versa. Now you have the freedom to switch to and from your preferred devices," tulisnya.

Namun, sebelumnya Anda perlu menyiapkan beberapa perangkat sebelum memindahkan chat dari WhatsApp.

Perangkat yang Perlu Disiapkan untuk Memindahkan Chat WhatsApp dari Androd ke iPhone, dikutip dari laman resmi WhatsApp:

Baca juga: Ini Manfaat Penggunaan WhatsApp Business API untuk Bisnis

- Android OS Lollipop, SDK 21 atau yang lebih baru, atau Android 5 atau yang lebih baru terpasang di perangkat Android

- iOS 15.5 atau yang lebih baru terpasang di iPhone

- Aplikasi Move to iOS terpasang di telepon Android

- WhatsApp iOS versi 2.22.10.70 atau yang lebih baru di perangkat baru