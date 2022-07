Kumpulan Ucapan Tahun Baru Islam 2022, Dapat Dibagikan di Media Sosial

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan ucapan Tahun Baru Islam 2022.

Tahun Baru Islam merupakan perayaan yang ditunggu-tunggu oleh umat Muslim di seluruh dunia.

Sebentar lagi, umat Muslim akan menyambut Tahun Baru Islam 2022

Dalam menyambut Tahun Baru Islam, Anda dapat membagikan ucapan Tahun Baru Islam kepada keluarga dan teman-teman melalui sosial media.

Kumpulan Ucapan Tahun Baru Islam 2022

1. Happy Islamic New Year! As the Hijri year 1444 begins, I pray that each day will be full of Allah’s blessings and mercy!

Selamat Tahun Baru Islam! Saat tahun Hijriah 1444 dimulai, saya berdoa agar setiap hari penuh dengan berkah dan rahmat Allah!

2. Happy Islamic New Year to you all! May you keep finding more reasons to be grateful towards Allah’s abundant blessing every day!

Selamat Tahun Baru Islam untuk Anda semua! Semoga Anda terus menemukan lebih banyak alasan untuk mensyukuri nikmat Allah yang melimpah setiap hari!