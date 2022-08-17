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Spesifikasi Realme Narzo 50i Prime, HP Gaming Harga Sejutaan
Inilah spesifikasi Realme Narzo 50i Prime, yang rilis Juni 2022 lalu, Realme keluaran terbaru ini digadang-gadang jadi ponsel gaming harga sejutaan.
Penulis: Oktaviani Wahyu Widayanti
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Inilah spesifikasi Realme Narzo 50i Prime, lengkap dengan harganya.
Realme merilis tipe terbarunya yaitu Realme Narzo 50i Prime pada Juni 2022 lalu.
Realme Narzo 50i Prime ini digadang-gadang jadi ponsel gaming dengan harga yang sangat terjangkau, hanya sejutaan.
Narzo 50i Prime ini dibekali dengan daya baterai yang besar mencapai 5000 mAh.
Selain itu Realme Narzo 50i Prime juga memiliki Prosesor Octa-Core Unisoc.
Realme Narzo 50i Prime juga memiliki desain yang elegan Ultra Slim.
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Spesifikasi Realme Narzo 50i Prime, Dikutip dari buy.realme.com dan gsmarena.com:
- Layar IPS LCD, 400 nits
- Resolusi 720 x 1600 pixel
- Dimensi 164,1 x 75,6 x 8,5 mm