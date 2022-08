Gim Karya Anak Bangsa Ikut Pameran di Jerman, Sandiaga Uno Harap Itu Buka Lapangan Kerja Lebih Luas

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gim karya anak bangsa akan hadir secara langsung di pameran dagang gim global terkemuka, Gamescom 2022 di Jerman pada 24-28 Agustus 2022.

Pameran tersebut ,mengusung tema "Games: The Heart of Pop Culture“ dengan trennya adalah "Next Generation of Mobile Gaming" dan "Healthy through Games”.

Keikutsertaan developer game Indonesia kali ini dibalut kampanye “GotGame.id: Games From Indonesia” mendapat dukungan dari banyak pihak antara lain dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/ Baparekraf).

Kemudian ada dari Kementerian Perdagangan (Ditjen PEN dan ITPC Hamburg, Kemendag), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), KBRI Berlin, Indonesia Trade Promotion Center Hamburg (ITPC Hamburg), dan Asosisasi Game Indonesia (AGI).

Mereka berkolaborasi memberikan fasilitas delegasi berupa paviliun Indonesia, akses business matching Gamescom, platform Meet to Match Cologne, promosi dan publikasi, travel grant dan networking dinner dengan industri Jerman.

Dukungan penuh dari banyak pemangku kepentingan ini membuka seluas-luasnya peluang untuk industri gim Indonesia berkembang.

“Kami berharap agar setiap delegasi partisipan dapat menunjukkan performa bisnis yang maksimal serta dapat membawa peluang usaha di industri game global ke tanah air," kata Menparekraf Sandiaga Uno.

Menurut dia, industri game sebagai salah satu pilar kebangkitan ekonomi diharapkan mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas.

Agenda yang akan dilaksanakan selama pameran adalah peresmian paviliun, aktivitas business meeting, networking dinner, working lunch, dan awareness campaign.