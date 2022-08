Vivo Y35 Sudah Dijual di Indonesia, Ini Rincian Spesifikasi dan Harganya

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, INDONESIA – Tak mau kalah dengan brand lainnya, kali ini Vivo merilis ponsel anyar kelas menengah yang stylish lengkap dengan frame flat tipis yang ditandemkan housing kamera berwarna hitam dalam seri Vivo Y35.

Dirilis pada Rabu (24/8/2022) kemarin, Vivo Y35 hadir untuk melengkapi barisan Y-Series dari produsen smartphone Vivo.

Sejak awal peluncuran, ponsel ini mengusung tema All Fun in On dengan sensor kamera 50 MP dan fitur Flash Charge 44W.

Y35 diklaim teruji tahan debu dan air dan mendapatkan level 5 untuk ketahanan terhadap debu.

Sementara untuk ketahanan terhadap air Vivo Y35 berhasil mengantongi sertifikasi level 4.

Ponsel ini dibanderol sekitar Rp 3 jutaan.

Untuk memudahkan pembeli mengintip bocoran spesifikasi dari Vivo Y35 4G, berikut wartawan Tribunnews.com akan merangkum spesifikasi hingga harga dari ponsel pintar besutan Vivo ini.

Tampilan Desain Vivo Y35 4G

Hadir ukuran ketebalan 8,28 mm dan berat 188 g membuat ponsel besutan ini jadi smartphone yang nyaman untuk digenggam.